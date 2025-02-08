Fenerbahçeli En Nesyri 'Dünyada 1 numara' oldu! İspanyollar manşet yaptı

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Fenerbahçe'nin sezon başında rekor bedelle kadrosuna kattığı En Nesyri, sezon başında eleştirilmesine rağmen ligin ilerleyen haftalarında açılmaya başlamıştı.

Yıldız golcü, özellikle yıl sonuna doğru ve 2025 yılının başlangıcından itibaren Fenerbahçe'yi sırtlayan isim oldu. Nesyri'nin bu performansı, İspanyolların gözünden kaçmadı.

İspanyol Marca gazetesi, geçtiğimiz sezon kendi liglerinde, Sevilla'da oynayan Nesyri'ye dair övgü dolu sözle sarf etti ve yıldız golcü için 'Dünyanın Pichichi'si olacak dedi. Pichichi ödülü, La Liga'da sezon içinde en çok gol atan futbolcuya spor gazetesi Marca'nın organizasyonu ile verilen ödül olarak biliniyor. Ödülün adı, eski İspanyol futbolcu Pichichi adıyla da tanınan Rafael Moreno Aranzadi'den geliyor.



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EN NESYRI DEĞİL, 'AIR NESYRI'

Marca, En Nesyri'nin hava toplarındaki başarılı vuruşlarına atıfta bulunarak 'Air Nesyri'yi başlığına taşırken, 2025 yılında dünyada en çok gol atan oyuncu olduğunu okuyucularına aktardı.

Haberde, "En Nesyri Fenerbahçe'de koşmuyor, uçuyor. Bu yaz 19.5 milyon euroya transfer olan Sevilla'nın eski futbolcusu, Türkiye Süper Ligi'nin en pahalı transferi olmasının hakkını veriyor." denildi.

ESKİ REKORUNU EGALE ETMEK ÜZERE

Yıldız golcünün, 2020-21 sezonunda Sevilla formasıyla 24 gol attığı bilgisi geçilirken, şimdiye dek Fenerbahçe'de 23 gole imza attığı ve kariyer rekoruna çok yaklaştığı yazıldı.

"DZEKO HER ŞEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

Öte yandan Nesyri'nin çift forvet uyumu ile alakalı, "Çift forvetle oynamak her şeyi kolaylaştırıyor. Edin Dzeko harika bir forvet. Birbirimize yardımcı oluyoruz." sözleri de aktarıldı.

2025'İN EN ÇOK GOL ATAN OYUNCUSU

Marca, son olarak verdiği istatistikte En Nesyri'nin, 2025 yılında şimdiye dek en çok gol atan oyuncu olduğuna dikkat çekti.

İşte o rakamlar;

En Nesyri - 11 gol

Dembele - 11 gol

Leonardo - 10 gol

Ashour - 10 gol

Alex - 9 gol



