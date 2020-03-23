Fenerbahçeli Emre Belözoğlu'nun EURO 2020 hayali suya düştü

Ayhan TURGUT - Spor Arena



Yarışta form tutturan takımlar için dezavantaj gibi gözükürken, eksiği olanlara şans doğdu. Ancak en önemli kazanç Milli Takım’da sakatların dönüşü.

Koronavirüs tüm dünyada günlük yaşamı alt üst ederken yaşanan salgın nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası birçok spor faaliyeti ya iptal oldu ya da ileri bir tarihe ertelendi. Bunların içinde kuşkusuz en kritik olanı salı günü toplanan UEFA’nın EURO 2020’i 2021’e almasıydı. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları da bu yıl içinde bitirilmesi hedeflenerek ertelendi. Ülkemiz açısından konu ele

alındığında ise Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında geçtiğimiz günlerde futbol, basketbol ve voleybol federasyonlarının başkanları ile gerçekleştirilen zirveden tüm liglerin ertelenmesine karar verildi. Bu ertelemeler sportif açıdan değerlendirildiğinde bazı takım, futbolcu ve teknik adamlar için avantaj olurken bazıları için ise dezavantaj yarattı. İşte ertelemelerin artı ve eksileri...

SAKATLAR EURO 2021’E YETiŞEBiLECEK

A Milli Takım’da Avrupa Şampiyonası’na direkt katılmasında büyük rol oynayan oyunculardan art arda gelen sakatlık haberleri büyük şok yaşatmıştı. Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Cenk Tosun ve Ozan Kabak sezonu kapatırken, erteleme kararı sonrası başka bir aksilik olmaması durumunda tüm oyuncularımız turnuvada hazır duruma gelecek.

EMRE’NiN EURO 2020 HAYALi SUYA DÜŞTÜ

Şenol Güneş’in gelişiyle yeniden Milli Takım’a dönen 40 yaşındaki Emre Belözoğlu’nun aktif futbolculuk yaşamına Euro 2020 ile son verme planları erteleme ile suya düşmüş oldu. Hem sezon sonu bırakma planları hem de Euro 2021’de 41 yaşına girecek olması Emre’nin bu hayalini gerçekleştirme şansını ortadan kaldırıyor. Şampiyona esnasında 36 yaşında olacak Burak Yılmaz’ın ise hâlâ şansı bulunsa da evde kalması da sürpriz olmayacak.

YENi TRANSFER GiBi TAKIMA DÖNECEKLER

SEZONA iyi başlasalar da talihsiz sakatlıklarla büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaşlı Dorukhan, Galatasaraylı Luyindama, Fenerbahçeli Sadık da bu ertelemeden olumlu etkilenecek futbolcular. Hatta bu üçlüye uzun sakatlığının ardından sahalara dönen Trabzonlu Abdülkadir Ömür’ü de eklemek mümkün.

KULÜPLERi DAHA BÜYÜK MALi SIKINTILAR BEKLiYOR

MAÇLARIn iptali ile ciddi gelir kaybı yaşayan kulüpleri süreç uzarsa daha sıkıntılı günler bekliyor. Özellikle batak kulüpler oyuncu ücretleri, personel giderleri ve banka borçlarını ödemede zorluk yaşanabilir.

F.BAHÇE’YE TEKNiK ADAM iÇiN ZAMAN KAZANDIRDI

KULÜPLER açısından bakıldığında erteleme en çok Fenerbahçe’nin işine yarayacak gibi. Ersun Yanal’ın boşluğunu dolduramayan sarı lacivertliler erteleme ile hem teknik adam konusunda hem de kötü gidişe son vermede adına zaman kazandı.

AVRUPA’DAKi GURURUMUZ BAŞAKŞEHiR’iN HIZI KESİLMESiN

AVRUPA’DAKİ gururumuz Başakşehir de bu durgunlukla ritm kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya. Ligdeki rakipleri, çıkıştaki Trabzon ve G.Saray’ı da aynı tehlike bekliyor.