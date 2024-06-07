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Fenerbahçeli Elis Özbay tarihe geçti! Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu...

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#Paris 2024#Kürek#Elis Özbay
Fenerbahçeli Elis Özbay tarihe geçti Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 13:06

Fenerbahçe'nin milli kürek sporcusu Elis Özbay, İsviçre'de yapılan Dünya Olimpiyat Kota Yarışları'nda elde ettiği sıralama ile Olimpiyat Oyunları biletini aldı ve Türkiye'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu oldu.

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Fenerbahçe'nin milli kürek sporcusu Elis Özbay, Dünya Kürek Federasyonu'nun Olimpiyat Kota Yarışları'ndan elde edilen sonuçlar doğrultusunda hazırladığı sıralama ile Türkiye'yi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Tek Çifte (W1X) sınıfında temsil etme hakkı kazandı.

Elis, Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi kürek sporunda temsil edecek ilk kadın sporcu olacak.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ve 2 dünya ve 2 Avrupa şampiyonluğu bulunan Elis Özbay, İsviçre'de katıldığı son kota müsabakalarında gösterdiği başarılı performansla Paris biletini almaya hak kazandı.

Fenerbahçeli Elis Özbay tarihe geçti Olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek ilk kadın kürek sporcusu...

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#Paris 2024#Kürek#Elis Özbay

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