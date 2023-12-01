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Fenerbahçeli Dusan Tadic: Utanç dolu bir akşam

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Konferans Ligi
Fenerbahçeli Dusan Tadic: Utanç dolu bir akşam
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 01:21

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında konuk olduğu Nordsjaelland'a 6-1'lik skorla mağlup olurken karşılaşmanın ardından Dusan Tadic açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçeli futbolcu Dusan Tadic, UEFA Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Nordsjaelland'a 6-1 yenildiği karşılaşmanın ardından konuştu.

Utanç dolu bir gece yaşadıklarını ifade eden Dusan Tadic, "Utanç dolu bir akşamdı. Fenerbahçe için bu kadar farklı bir mağlubiyet mümkün olmamalıydı. Özür diliyoruz. Buraya gelen taraftarlarımız böyle bir sonucu hak etmedi. Yapmamız gereken şeyleri yapamadık. Zihnen ve duruş olarak istediğiniz oyunu ortaya koyamazsanız böyle bir sonuç ortaya çıkar. Pazartesi günkü maça odaklanacağız." diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Dusan Tadic#Konferans Ligi

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