Fenerbahçeli Djiku için Rennes transferi açıklaması!

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Fenerbahçe’nin savunmacılarından Djiku’nun transferine dair önemli bir açıklama yayınlandı.

Yıldız oyuncunun bir süredir Fransız ekibi Rennes’e transfer olacağı ifade ediliyordu.



AÇIKLAMA GELDİ

Djiku’ya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, “Djiku’nun Fenerbahçe’den ayrılacağı iddiası tamamen asılsızdır. Şimdilik kulübüne odaklanmış durumda. Şu ana kadar kimseyle görüşmedik, herhangi bir temas kurulmadı. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Kimse ile görüşme olmadı.” Dedi.

Alexander Djiku, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 maça çıkmış ve 1 gol üretmişti.