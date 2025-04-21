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Fenerbahçeli Djiku için Rennes transferi açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Djiku
Fenerbahçeli Djiku için Rennes transferi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 12:39

Fenerbahçe’nin Ganalı savunmacısı Djiku’nun bir süredir Rennes’e transfer olacağı iddiaları gündemdeydi. Konuya ilişkin Djiku’nun yakın çevresi konuştu.

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Fenerbahçe’nin savunmacılarından Djiku’nun transferine dair önemli bir açıklama yayınlandı.

Yıldız oyuncunun bir süredir Fransız ekibi Rennes’e transfer olacağı ifade ediliyordu.

Fenerbahçeli Djiku için Rennes transferi açıklaması


AÇIKLAMA GELDİ

Djiku’ya yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, “Djiku’nun Fenerbahçe’den ayrılacağı iddiası tamamen asılsızdır. Şimdilik kulübüne odaklanmış durumda. Şu ana kadar kimseyle görüşmedik, herhangi bir temas kurulmadı. Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Kimse ile görüşme olmadı.” Dedi.

Alexander Djiku, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 maça çıkmış ve 1 gol üretmişti.

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#Fenerbahçe#Transfer#Djiku

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