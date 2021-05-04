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GeriFutbol Fenerbahçeli Dimitris Pelkas rüya gibi bir sezon yaşıyor
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Futbol
Haber Giriş: 04.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas rüya gibi bir sezon yaşıyor

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Sarı lacivertlilerde 7 gol, 8 asiste ulaşan Pelkas, PAOK ile 2017-18’deki lig performansını yakalamayı başardı.

Erzurum karşısında 14. dakikada fileleri havalandıran Dimitrios Pelkas, Süper Lig’de bu sezonki 7. golünü attı.

Sarı lacivertlilerin sezon başında Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK’tan kadrosuna kattığı Yunan yıldız, 8 de asist yaparak ligde 15 gole direkt katkı sağlamayı başardı.

Tecrübeli futbolcu böylece PAOK forması altında Yunan Ligi’ndeki 2017-18’deki performansını yakaladı. Pelkas o dönem 8 gol ve 7 asistle oynamıştı.

JOSE SOSA’DAN 81 iSABETLi PAS 

F.Bahçe’de günün öne çıkan isimlerinden biri de Jose Sosa’ydı. 6. dakikada penaltıdan golünü atan Arjantinli yıldız, bununla beraber 81 isabetli pas vererek sahanın en iyisi oldu ve yüzde 93’lük isabet sağladı.

Sarı lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu bununla beraber 8 sahipsiz top kazanmayı başardı.

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas rüya gibi bir sezon yaşıyor

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