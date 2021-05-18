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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Amerika yolcusu! Tatil için Miami'ye...

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Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Amerika yolcusu! Tatil için Miami'ye...

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas eşiyle tatil yapmak için ABD'nin Miami kentine gitti.

İstanbul Havalimanı'na eşi Kiveli Marda ile gelen Fenerbahçeli futbolcu Pelkas, Türk Hava Yolları (THY) ofisinde check-in yaptı.

Yer hizmeti Turkish Ground Service (TGS) ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan çift, pasaport kontrolünden geçerek THY'nin tarifeli uçağıyla ABD'nin Miami şehrine gitti.

Pelkas, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'de 10 gün kalacaklarını söyledi.

 

Fenerbahçeli Dimitris Pelkas, Amerika yolcusu Tatil için Miamiye...

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