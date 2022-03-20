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Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas: 'Sonuna kadar hak ettik'

#Fenerbahçe#Pelkas#Crespo
Fenerbahçeli Dimitrios Pelkas: Sonuna kadar hak ettik

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas, Konyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek son 6 haftada 5 galibiyete ulaşan Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'DAHA ÇOK İSTİYORDUK'

Mücadeleyi değerlendiren Pelkas, "Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Topa sahip olan bizdik. İkinci yarıya çok daha öz güvenli çıktık. Maçı, Konyaspor'dan daha çok istiyorduk. Sonuna kadar hak ettik bu galibiyeti." dedi.

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'UMARIM CİDDİ BİR ŞEYİ YOKTUR'

Pelkas sözlerini, "Maçtan sonra, soyunma odasında Szalai'nin küçük bir sakatlığı vardı. Umarım ciddi bir şeyi yoktur. O, çok iyi bir insan." ifadeleriyle tamamladı.

CRESPO: 'ÇOK SAVAŞTIK'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo ise "Çok savaştık ve çok koştuk, bu galibiyetin hak edildiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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#Fenerbahçe#Pelkas#Crespo

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