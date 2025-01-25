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Fenerbahçeli Diego Carlos için transfer gerçeği ortaya çıktı! Meğer Barcelona...

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#Transfer#Fenerbahçe#Diego Carlos
Fenerbahçeli Diego Carlos için transfer gerçeği ortaya çıktı Meğer Barcelona...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 13:37

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'dan transfer ettiği Diego Carlos'a dair önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Bir dönem İspanya La Liga ekibi Sevilla'da da forma giyen Diego Carlos'un Barcelona gerçeğini İspanyol basını yazdı. İşte yaşanan o gelişme...

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Fenerbahçe, Süper Lig'de lider Galatasaray ile geçtiğimiz hafta puan farkını 6'ya indirmesinin ardından hafta içi transferde gaza bastı.

Sarı lacivertliler, Becao ve Oosterwolde'nin sezonu kapatması sonrası uzun süredir savunmaya takviye yapmak isterken 2 flaş ismi açıkladı.

Bunlardan biri PSG'nin Slovak yıldızı Milan Skriniar olurken, bir diğeriyse Aston Villa'nın Brezilyalı stoperi Diego Carlos oldu. Diego Carlos, Fenerbahçe ile anlamasının ardından ilk antrenmanında da çıktı.

Fenerbahçeli Diego Carlos için transfer gerçeği ortaya çıktı Meğer Barcelona...


BARCELONA'NIN KAPISINDAN DÖNMÜŞ
Yaşanan bu gelişmerin ardından Fenerbahçe'ye imza atması sonrası İspanyol basınında Diego Carlos'a dair önemli bir haber okuyuculara aktarıldı.

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Sezon başında Clément Lenglet, Marcos Alonso ve Mikayil Faye takımdan ayrılırken, Inigo Martínez ve Eric Garcia'nın da takımda kalıp kalmayacağı belirsizdi. Ronald Araujo ve Andreas Christensen'in de sakatlıkları sonrası Barcelona'da savunmada sadece Pau Cubarsi 'stoper' olarak kalmıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Barcelona Sportif Direktörü Deco, takımı bilen La Liga'ya takım ve Avrupa kültürünü tanıyan bir ismi kadroya katarak boşluğu doldurmak istiyordu. Bu isim, Diego Carlos olmuştu.

Aston Villa ve Diego Carlos cephesi, Barcelona ile anlaşmaya hazırdı. Deco, görüşmelerde onay almıştı ancak Hansi Flick engelini aşamadı ve transfer gerçekleşmedi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Diego Carlos

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