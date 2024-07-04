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Fenerbahçeli Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması! "1 hafta daha..."

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#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü#Jose Mourinho
Fenerbahçeli Çağlar Söyüncüden sakatlık açıklaması 1 hafta daha...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2024 15:14

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve yeni sezon öncesi sarı-laciverrtli ekibin bonservisini aldığı Çağlar Söyüncü, basın toplantısı düzenledi.

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Tekrardan Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Çağlar Söyüncü; "Burada geçen seneden bozulmayan bir takımdaşlık var... Başımızda efsane bir hocamız var, dünyada kendini kanıtlamış bir hoca... Umarım sakatlık olmadan hazırlık etabını atlatır ve resmi maçlara hazır oluruz..." dedi.

Sakatlık durumu sorulması üzerine; ""Doktorlarımla konuştuğumda MR'ımda ufak bir görüntü var. Takım arkadaşlarımla aynı seviyede değilim henüz. Risk almadan devam edeceğiz. Hocamız ve doktorumuzla bir görüşme yaptık. 1 hafta daha takımdan ayrı çalışacağım, sonra takımla olurum..." yanıtını verdi.

"HOCAMIZIN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM"

Jose Mourinho'nun, kendisi Leicester'dayken karşı karşıya geldiklerini söyleyen Çağlar; ""Ben Leicester'dayken, hocamız da Tottenham'daydı. Konferans Ligi'nde 'Leicester - Roma' olarak karşılıklı mücadele ettik. Beni istediğini biliyordum. Fenerbahçe'ye gelince çok çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye transfer oldum..." açıklamasını yaptı.

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"HOLLANDA'YI GEÇERİZ"

Milli takımdaki arkadaşlarına başarılar dileyen Söyüncü, "Montella hocamızı, milli takımdaki arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gruptan çıkmayı başardık ve sonrasında da Avusturya'yı eledik. Çok iyi mücadele ediyorlar. Orada olmadığım için üzgünüm ama her şeyde bir hayır vardır. Hollanda'yı da geçeceğimize inanıyorum..." dedi.

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#Fenerbahçe#Çağlar Söyüncü#Jose Mourinho

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