Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel: "Öncelikle hedefimiz ligde şampiyonluk"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
PFDK, Fatih Terimin cezasını resmen açıkladıPFDK, Fatih Terim'in cezasını resmen açıkladı!#Fatih Terim
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Covid-19da son durum belli oldu... Kayıplarımız can yakmaya devam ediyorCovid-19'da son durum belli oldu... Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor#Koronavirüs
Fenerbahçe, Avrupa Ligine veda ettiFenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti#Olympiakos Fenerbahçe
Galatasaray güle oynaya turladı Marsilyaya 4 gol birden...Galatasaray güle oynaya turladı! Marsilya'ya 4 gol birden...#Uefa Avrupa Ligi
Rusyada maden faciası Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...Rusya'da maden faciası! Ölü sayısı dehşet verici boyutlarda...#Rusya
Skandal Irkçı yazışmalar ortaya çıktı: Dün bir Türkü tekmeledimSkandal! Irkçı yazışmalar ortaya çıktı: 'Dün bir Türk'ü tekmeledim'#Irkçılık
Kritik toplantı sona erdi MB Başkanından ilk açıklama: Bankacılık sektörü çok güçlüKritik toplantı sona erdi! MB Başkanı'ndan ilk açıklama: Bankacılık sektörü çok güçlü#Merkez Bankası
Bakan Koca müjdeleri peş peşe sıraladı Personel alımı, ARGE üretim merkezi...Bakan Koca müjdeleri peş peşe sıraladı! Personel alımı, ARGE üretim merkezi...#AR-GE Üretim Merkezi
Galatasaray-Marsilya maçında gergin anlar Muslera ve Fatih Terim sinirlendiGalatasaray-Marsilya maçında gergin anlar! Muslera ve Fatih Terim sinirlendi #Galatasaray
MGKda ekonomi vurgusu İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildiMGK'da 'ekonomi' vurgusu! 'İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi'#Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel: "Öncelikle hedefimiz ligde şampiyonluk"

#Fenerbahçe#Bright Osayi-Samuel#Jose Sosa
Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel: Öncelikle hedefimiz ligde şampiyonluk

Fenerbahçe'nin Olympiakos'a 1-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği maçın ardından Bright Osayi-Samuel ve Jose Sosa açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Avrupa Ligi'ne veda ettikleri için üzgün olduklarını ve öncelikli hedeflerinin lig olduğunu belirten Bright Osayi-Samuel, "Maça iyi başladık, topa biz sahip olduk. Çok fazla pozisyon bulduk. İlk golü bulmamız lazımdı, atamadık. Bunun için çok çalıştık, çok pozisyon yarattık. İkinci yarıda rakip baskı altına aldı ve golü yedik. Fazlasıyla üzgünüz. Hocamız nerede görev verirse oynarım. Bazen pozisyon değişiklikleri olabiliyor ama problem değil. Ben de yeni şeyler öğreniyorum ve tecrübe kazanıyorum. Galatasaray'a karşı galip geldiğimiz formasyonla oynadık. Tüm takım yeni şeyler öğreniyor. Öncelikle hedefimiz ligde şampiyonluk. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

Jose Sosa ise "Büyük mutsuzluk yaşıyoruz. Pozisyonlar ürettik, pozisyonlar vardı ama son dakika golü bize mutsuzluk veriyor. Yarıştığımız her turnuvada yarışmacı olmalıyız. Konferans Ligi'nde de güçlü ve iddialı takımlar var." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Bright Osayi-Samuel#Jose Sosa

BAKMADAN GEÇME!

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk
Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen