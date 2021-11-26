Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel: "Öncelikle hedefimiz ligde şampiyonluk"

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Avrupa Ligi'ne veda ettikleri için üzgün olduklarını ve öncelikli hedeflerinin lig olduğunu belirten Bright Osayi-Samuel, "Maça iyi başladık, topa biz sahip olduk. Çok fazla pozisyon bulduk. İlk golü bulmamız lazımdı, atamadık. Bunun için çok çalıştık, çok pozisyon yarattık. İkinci yarıda rakip baskı altına aldı ve golü yedik. Fazlasıyla üzgünüz. Hocamız nerede görev verirse oynarım. Bazen pozisyon değişiklikleri olabiliyor ama problem değil. Ben de yeni şeyler öğreniyorum ve tecrübe kazanıyorum. Galatasaray'a karşı galip geldiğimiz formasyonla oynadık. Tüm takım yeni şeyler öğreniyor. Öncelikle hedefimiz ligde şampiyonluk. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

Jose Sosa ise "Büyük mutsuzluk yaşıyoruz. Pozisyonlar ürettik, pozisyonlar vardı ama son dakika golü bize mutsuzluk veriyor. Yarıştığımız her turnuvada yarışmacı olmalıyız. Konferans Ligi'nde de güçlü ve iddialı takımlar var." diye konuştu.