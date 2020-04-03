Fenerbahçeli Berke Özer'in o mesajı ortaya çıktı! Gerçek yaşını saklıyor mu?

Fenerbahçe'nin bu sezon başında Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'in Facebook hesabından yaptığı bir paylaşım çok konuşuldu. 2000 doğumlu olan Berke, 2013 yılında "Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne girdiğinde 17 yaşında olacağım. Vay bee." mesajını paylaşmış.

Fenerbahçe, 2013 yılında UEFA'dan 2 yıllık men cezası almış, cezası bittiğinde ise 2015-16 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön elemesine katıldı ve Shakhtar Donetsk'e elendi.

Berke'nin mesajından yola çıkılacak olursa genç kalecinin gerçek doğum yılı 1998. Resmi kayıtlarda ise Berke Özer'in doğum tarihi 25 Mayıs 2000 olarak gözüküyor. Bu sezon Westerlo formasıyla 22 maça çıkan Berke kalesinde 23 gol görmüştü.

(Ajansspor)





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!