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Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz: “Herkesin olduğu gibi benim de hayalim Mourinho ile çalışmak”

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Bartuğ Elmaz
Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz: “Herkesin olduğu gibi benim de hayalim Mourinho ile çalışmak”
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 10:08

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Sivasspor’da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe’nin 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

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5-6 günlük süre içerisinde İskoçya U21 Milli Takımı’nı iyi analiz ettikleri söyleyen ve karşılaşmayı da bir asistle tamamlayan Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz, “Eksilerini, artılarını biliyorduk ve ona göre hazırlandık. Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Asist veya gol fark etmez, sonuçta takım olarak kazanıyoruz. Kazandığımız için de mutluyum” şeklinde konuştu.

“İnşallah iyi bir yaz kampı geçirip, Fenerbahçe’de kalmak istiyorum”

Geçtiğimiz sezonun devre arasında, oynamaya ihtiyacı olduğu için Sivasspor’a kiralık olarak gittiğini söyleyen Bartuğ, “Sezonun ikinci yarısında Sivasspor’a gitme kararını ben verdim. Oynamaya ihtiyacım vardı. Sakatlıktan önceki 3 haftayı iyi geçirdim. Sakatlık sonrasında iyi toparlandığımı düşünüyorum. Güçlü bir şekilde döndüm. İnşallah iyi bir yaz kampı geçirip, Fenerbahçe’de kalmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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“Herkesin olduğu gibi benimde hayalim Mourinho ile çalışmak”

Geçtiğimiz günlerce Fenerbahçe’nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getirmesiyle ilgili hislerini paylaşan genç orta saha, “Herkesin hayali Mourinho ile çalışmak. Benimde hayalim Mourinho ile çalışmak. Çok heyecanlıyım. Çok istiyorum hemen sezon kampı başlasın diye. İnşallah benim adıma çok iyi bir sezon geçer” diye düşüncelerini paylaştı.

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#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Bartuğ Elmaz

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