Fenerbahçeli Attila Szalai'ye Leicester City kancası! 25 milyon euro...

Fenerbahçe ve Macaristan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Macar basınından Blikk'in haberine göre; Premier Lig ekibi Leicester City, Macar savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Haberde; Fenerbahçe'nin Szalai için en az 25 milyon euro bonservis ücreti talep ettiği belirtildi.

Leicester City, bu transfer için 25 milyon euro ödemesi halinde Szalai, 20 milyon euroya transfer yapan Szoboszlai'yi geçerek en pahalı futbolcu olacak.

Apollon Limassol'dan Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Attila Szalai, 11 maçta oynadı ve 1 gol attı.