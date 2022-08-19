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Fenerbahçeli Attila Szalai: 'Hocamız çok iyi hazırlıyor'

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#Fenerbahçe#Szalai#Serdar Dursun
Fenerbahçeli Attila Szalai: Hocamız çok iyi hazırlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 00:22

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szala, Austria Wien'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Attila Szalai, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Szalai, "Önemli bir galibiyet elde ettik. İyi savaştık. İkinci yarıda daha iyiydik. İlk yarıda ofansif anlamda düzeltmemiz gereken yerler vardı. Performansımızdan mutluyum" dedi.

FARKLI TAKTİKLER ÖĞRETİYORLAR

Macar savunma oyuncusu sözlerini, "Hocamız ve teknik ekibimiz bizleri her zaman çok iyi hazırlıyor. Farklı taktikler öğretiyorlar. Esnek olmak çok önemli. Bugün de sahada gördük. Taktik olarak, sistemsel olarak bugün takım halinde iyiydik." ifadeleriyle tamamladı.

SERDAR DURSUN: 'ÇOK FAZLA MAÇ VAR'

Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Serdar Dursun ise "Hocam bana şans verdiği sürece elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Forvet oyuncusu olarak gol atmaya çalışıyorum, atıyorum da. Takım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim, daha da fazla süre almak istiyorum. Çok fazla maç var." şeklindfe konuştu.

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#Fenerbahçe#Szalai#Serdar Dursun

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