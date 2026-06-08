Fenerbahçeli Asensio'ya yeni talip! 3 İspanyol oldu

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin İspanyol orta sahası Marco Asensio, La Liga'da transfer radarına girdi.

İspanyol basınından konuya ilişkin yazılan haber şu şekilde oldu:

İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal, Fenerbahçe’de yeniden çıkış yakalayan Marco Asensio’yu kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-Lacivertli formayla sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki yıldız oyuncu, İspanyol ekibinin transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Googleüzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Geride kalan sezonda 38 maçta 13 gol ve 14 asistlik katkı sağlayan Asensio, yeniden “fark yaratan oyuncu” kimliğine kavuştu. Bu performans, Villarreal’in ilgisinin en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. İspanyol kulübü, hücum hattını güçlendirmek adına tecrübeli ve kaliteli bir ismi kadroya katmak istiyor.

Haberin Devamı

VILLARREAL'DEN "HAZIR OYUNCU" PLANI

Villarreal’in transfer stratejisi, takıma hızlı adapte olabilecek ve doğrudan katkı verebilecek isimler üzerine kurulu. Marco Asensio da bu profile birebir uyuyor. LaLiga’yı yakından tanıyan, üst düzey tecrübeye sahip olan yıldız futbolcu; hem merkezde hem de sağ kanatta oynayabilmesiyle teknik heyetin elini güçlendiriyor.

Fenerbahçe’de yeniden düzenli forma şansı bulan Asensio, geçmiş dönemlerde kaybettiği ritmi İstanbul’da yakaladı. Süreklilik ve özgüven kazanan oyuncu, sahaya yansıttığı performansla takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

TRANSFER KOLAY DEĞİL

Ancak bu transferin gerçekleşmesi pek de kolay görünmüyor. Fenerbahçe’nin Asensio ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu düşük bir bedelle bırakmaya sıcak bakmıyor. Yönetim, Asensio’nun artan piyasa değerinin farkında ve güçlü bir teklif bekliyor.

Öte yandan Villarreal’in yanı sıra Espanyol ve Real Sociedad’ın da oyuncuyu yakından takip ettiği belirtiliyor. İspanyol yıldızın, hücum gücünü artırmak isteyen kulüpler için önemli bir fırsat olduğu değerlendiriliyor.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLÜ

İstanbul cephesinde Marco Asensio yalnızca istatistikleriyle değil, oyun içindeki liderliğiyle de ön plana çıkıyor. Özellikle kapalı savunmalara karşı çözüm üreten yapısı, teknik ekip tarafından büyük değer görüyor. Bu nedenle Fenerbahçe, oyuncuyu elden çıkarmak için acele etmiyor.

Villarreal’in bu transferde ilerleme kaydetmesi için ciddi bir bonservis bedelinin yanı sıra cazip bonus teklifleri sunması gerekecek.

İSPANYA'YA DÖNMEYE SICAK

Transferde belirleyici unsurlardan biri de oyuncunun kararı olacak. Marco Asensio’nun İspanya’ya dönmeye sıcak baktığı, ancak Fenerbahçe’deki mevcut durumundan da memnun olduğu ifade ediliyor. Villarreal’in yıldız oyuncuyu ikna edebilmesi için ona önemli bir rol ve güçlü bir proje sunması gerekiyor.

Haberin Devamı