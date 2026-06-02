Fenerbahçeli Asensio'ya talip var! Görüşmeler başladı

Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2026 15:57

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'ya ülkesinden talip çıktı. Dünyaca ünlü sportif direktör, Asensio için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan Asensio, ülkesine dönebilir.

Sarı lacivertlilere PSG'den transfer olan Asensio, bu sezon Dünya Kupası'na gitmek için önemli istatistik yakalamıştı ancak De la Fuente tarafından geniş kadroda bulundurulsa da, turnuva kadrosuna dahil edilmemişti.

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde Asensio için İspanyol basını, oyuncunun ülkesine dönmek istediğini ve daha görünür olacağı ortamda kendisini göstermek istediğini yazdı.

ASENSIO'YU ESPANYOL İSTİYOR

Dünyaca ünlü sportif direktör Monchi yönetiminde yeni sezona hazırlanan Espanyol, sarı lacivertli yıldız Asensio ile ilgileniyor.

İspanyol basınının iddiasına göre Monchi, Asensio transferi için fizibilite ve sözleşme şartlarını öğrenmek için görüşmelere başladı.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Öte yandan haberde, Espanyol ile beraber bir dizi kulübün Asensio ile ilgilendiği ifade edildi.

Asensio, Fenerbahçe'ye 7.5 milyon Euro'ya transfer olmuş ve bu sezon çıktığı 38 müsabakada 13 gol 14 asist üreterek duble yapmıştı.

