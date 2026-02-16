Fenerbahçeli Asensio'ya resmen talip oldular! Sürpriz transfer teklifi

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, sarı lacivertlilerde attığı ve attırdığı gollerle takımını zirve yarışında tutmaya devam ediyor.

Son olarak oynanan Trabzonspor maçında da attığı golle 3 puanı getiren Asensio, bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk hedeflerken, diğer yandan da Dünya Kupası'nda oynamak için De la Fuente'ye göz kırpıyor.

TALİBİ ÇIKTI

İspanyol medyası, Asensio'ya ilişkin yazdığı haberde Asensio'ya talip çıktığını ifade ederken, transfere dair ayrıntıları duyurdu:

"Marco Asensio, yaklaşan transfer döneminin kilit isimlerinden biri haline geldi. Fenerbahçe'deki muhteşem sezonunun ardından Villarreal onu transfer listesine almış durumda.

Yıldız futbolcu, Türkiye'de eski formuna kavuştu. Gösterdiği performans, onu tekrar uluslararası arenanın gündemine taşıdı ve İspanya La Liga takımlarının da ilgisini çekti. Villarreal, gelecek sezon için oyunun seyrini değiştirecek bir transfer arıyor. Hücumda liderlik yapacak bir oyuncu istiyorlar ve Marco Asensio'nun bu rolü üstlenebileceğine inanıyorlar.

Villarreal, yapılacak 15 milyon Euro'luk teklifi yönetim bazında değerlendiriyor. Fenerbahçe, oyuncunun bonservisini almak için bu miktarın yarısı kadar ücret ödemişti.

FENERBAHÇE KOLAY BIRAKMIYOR

Fenerbahçe, Asensio'nun kolay ayrılmasına izin vermeyecek. Sportif projelerinin kilit bir parçası olarak görüyorlar. Türkler, Asensio'yu kaybetmenin kendilerini geriye düşüreceğine inanıyor.. Bu nedenle 20 milyon Euro ve üstündeki teklifleri değerlendirecekler.

SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDI

Marco Asensio, kendisi hakkındaki transfer spekülasyonları konusunda sakinliğini koruyor. Türkiye'deki sezonunu en iyi şekilde bitirmeye odaklanmış durumda."

