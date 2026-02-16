×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçeli Asensio'ya resmen talip oldular! Sürpriz transfer teklifi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Asensio#Villarreal
Fenerbahçeli Asensioya resmen talip oldular Sürpriz transfer teklifi
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 10:35

Fenerbahçe'nin İspanyol starı Marco Asensio'ya İspanya La Liga kulübü resmen talip oldu. Sarı lacivertliler, önerilecek bonservisi reddederken yıldız futbolcunun değerini belirledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında PSG'den transfer ettiği Marco Asensio, sarı lacivertlilerde attığı ve attırdığı gollerle takımını zirve yarışında tutmaya devam ediyor.

Son olarak oynanan Trabzonspor maçında da attığı golle 3 puanı getiren Asensio, bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk hedeflerken, diğer yandan da Dünya Kupası'nda oynamak için De la Fuente'ye göz kırpıyor.

Fenerbahçeli Asensioya resmen talip oldular Sürpriz transfer teklifi

TALİBİ ÇIKTI

İspanyol medyası, Asensio'ya ilişkin yazdığı haberde Asensio'ya talip çıktığını ifade ederken, transfere dair ayrıntıları duyurdu:

"Marco Asensio, yaklaşan transfer döneminin kilit isimlerinden biri haline geldi. Fenerbahçe'deki muhteşem sezonunun ardından Villarreal onu transfer listesine almış durumda.

Haberin Devamı

Yıldız futbolcu, Türkiye'de eski formuna kavuştu. Gösterdiği performans, onu tekrar uluslararası arenanın gündemine taşıdı ve İspanya La Liga takımlarının da ilgisini çekti. Villarreal, gelecek sezon için oyunun seyrini değiştirecek bir transfer arıyor. Hücumda liderlik yapacak bir oyuncu istiyorlar ve Marco Asensio'nun bu rolü üstlenebileceğine inanıyorlar.

Fenerbahçeli Asensioya resmen talip oldular Sürpriz transfer teklifi

Villarreal, yapılacak 15 milyon Euro'luk teklifi yönetim bazında değerlendiriyor. Fenerbahçe, oyuncunun bonservisini almak için bu  miktarın yarısı kadar ücret ödemişti.

FENERBAHÇE KOLAY BIRAKMIYOR

Fenerbahçe, Asensio'nun kolay ayrılmasına izin vermeyecek. Sportif projelerinin kilit bir parçası olarak görüyorlar. Türkler, Asensio'yu kaybetmenin kendilerini geriye düşüreceğine inanıyor.. Bu nedenle 20 milyon Euro ve üstündeki teklifleri değerlendirecekler.

Fenerbahçeli Asensioya resmen talip oldular Sürpriz transfer teklifi

SADECE FENERBAHÇE'YE ODAKLANDI

Marco Asensio, kendisi hakkındaki transfer spekülasyonları konusunda sakinliğini koruyor. Türkiye'deki sezonunu en iyi şekilde bitirmeye odaklanmış durumda."

Haberin Devamı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Asensio#Villarreal

BAKMADAN GEÇME!