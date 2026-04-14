Fenerbahçeli Asensio'ya İspanya'dan müjde! De la Fuente peşinde

Fenerbahçe, sezon başında Asensio'nun bonservisini PSG'den almıştı. İspanyol yıldız, sarı lacivertlilerin bu sezonki serüvenine büyük katkı sunmuştu.

Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala Asensio, sakatlığından dolayı forma giyemezken, oynanacak Rizespor karşılaşmasında Tedesco'dan özel olarak forma istemişti.

Asensio, bir yandan Fenerbahçe ile şampiyonluk hedeflerken, diğer yandan da bu şampiyonlun İspanya milli takımına çağırılmasına önemli katkı sağlayacağının farkında.

Yaşanan bu gelişmelerin akabinde İspanyol medyası, Asensio için özel bir haber kaleme aldı. Fenerbahçe'deki yükselen form grafiğinin anlatıldığı haberde, De la Fuente'nin Asensio'ya dair tavrı da okuyuculara aktarıldı.

Konuya ilişkin yer alan haber şu şekilde oldu:

"Asensio'nun Türkiye'deki değişimi, sadece istatistiklerle sınırlı değil. Fenerbahçe'deki statüsü ile de ilişkili.

Fenerbahçe'de, son yıllarda kaybettiği rolü tekrar kazandı. Maçların kritik anlarında; takımının karar verme, oyun kontrolü ve liderlik rolünü üstlendi.

Bulunduğu merkezi rolden dolayı performansı yeniden yükseldi. Üç haftalık sakatlığı dahi, kulübün hedefleri doğrultusunda büyük bir darbe olmasına yol açıyor.

Şu anki oyun profili; uzaktan çektiği güçlü şutları ve tecrübesi ile birleştiğinde daha olgun bir oyun tarzına yöneltiyor. Artık anlık reaksiyonlara önem vermiyor, bunun yerine oyunun genelini düşünüyor ve daha eksiksiz oynuyor.

İSPANYA MİLLİ TAKIMI UFUKTA GÖRÜNÜYOR

Asensio, İspanya Milli Takımı ile son olarak 8 Eylül 2023'te sahaya çıktı. Toplamda 37 kez milli formayı giydi. İlk maçına 29 Mayıs 2016'da çıktı. Başka bir deyişle, milli takım için 'beklenmedik' bir isim değil. Uluslararası seviyesi oldukça yüksek ve bu maçlara aşina bir futbolcu. Şimdi de, milli takıma geri dönmeye çalışıyor.

Asensio, bu arzusunu açıkça ifade ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda, İspanya milli takımına dönmeyi hayal ediyor.

Milli takım idarecilerine göre son notlar şu şekilde: Sakatlığı, milli takım aday kadrosunda değerlendirilmesi konusunda problem yaratma ihtimaline karşın, teknik direktör Luis de la Fuente'nin yakın takibinde.

De la Fuente, onu yakından takip ediyor ve performansı eski Asensio'ya dönerse, sakatlığını tamamen atlatıp milli takım için ciddi bir aday haline gelecek."