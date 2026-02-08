Fenerbahçeli Asensio'ya 1.5 yıl sonra müjde! Duyurdular

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İspanyol yıldız Marco Asensio'nun yükselen formu, ülkesinde gündem oldu.

Sarı lacivertli yıldıza İspanya'dan müjdeli haber de gelirken, AS gazetesinin konuya ilişkin haberi şu şekilde oldu:





İspanyol oyuncu, Fenerbahçe formasıyla kariyerinin en iyi istatistiklerini elde ediyor ve tıpkı Betisli Isco gibi 1.5 yıl sonra İspanya Milli Takımı'na döneceğinden emin.

Asensio, kariyerinin en iyi formuna yeniden kavuşmak için ideal ortamı Fenerbahçe'de buldu. 30 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de kariyerinin en iyi performanslarından birini sergiliyor. Hatta, en iyisinin de üstüne çıkan istatistiklerle parlıyor. Asensio, 27 maçta 11 gol ve 7 asist üretti. Tedesco'nun takımının hücumdaki kilit ismi haline geldi.

Real Madrid'in eski oyuncusu, İstanbul kulübüyle sözleşme imzaladığında hedefi netti: Avrupa futbolunda yeniden önde gelen bir figür haline gelmek. Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce, Suudi Arabistan'da daha iyi teklifler almıştı ancak ilgi odağını kaybetmek istemiyordu. Bu seçim, sportif olduğu kadar stratejikti, hedef: Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele etmeye devam etmek, milli takımda yer almak, Luis da la Fuente'nin radarından düşmemek.

Performansı, bu kararı haklı çıkarıyor. Asensio, Türkiye Ligi'nin en etkili oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. Fenerbahçe'nin hücum gücündeki varlığı ile beraber; ister sağ kanatta oynasın, ister ortada oynasın, sezon boyunca kritik anlarda önemli goller ve asistler yaptı. Futbol becerilerinin ötesinde gelişimini istikrar ile sağlıyor.

İstikrar ve özgüven takım içinde daha belirgin bir rol almasına sebep oldu. Fenerbahçe için geçici bir seçenekten öte; Maçın kaderini değiştiren, kritik anlarda sorumluluk alan bir oyuncu halinde dönüştü.

MİLLİ TAKIM'A GİDEN YOL

Asensio'nun bu gelişimi, Ekim 2023'ten bu yana çağırılmadığı İspanya Milli Takımı'na dönüşünü kaçınılmaz olarak alevlendirdi. Eğer Asensio İspanya Milli Takımı'na dönerse, bu De la Fuente için ilk olmayacak.

En açık örnek Real Betis'teki Isco. Olumlu ortamda futbolunun olgunluğuna ulaştı, istikrarını kazandı ve İspanya Milli Takımı'na döndü. Asensio da benzer bir yolu izlemeyi umuyor.

YAKINDAN TAKİP EDİYOR

De la Fuente, Asensio'nun gelişimini yakından takip ediyor. Asensio'nun Fenerbahçe'yi seçmesi ve UEFA Avrupa Ligi'nde rol almasını değerli buluyor. Rekabet seviyesinin yüksek olması ve uluslararası deneyimini kaybetmemesi onun için önemli. Fenerbahçe'deki performansı da dikkatlerden kaçmadı ve gelecekte Asensio'yu olası milli takıma çağırması, yükselişine bağlı olacak.

ETKİSİ TÜM TAKIMA YAYILIYOR

İspanyol oyuncunun etkisi tüm takıma yayılıyor. Fenerbahçe iddialı hedefler peşinde ve Asensio, sessiz bir lider. Fenerbahçe, maçın sonuçlarını belirleyen ve önceki sezonlarda kaybolan özgüvenini yeniden kazanan bir oyuncu buldu.

Asensio, yeniden rekabet içinde olmak ve zirvede yer almak için yarışıyor. İspanya'da gelen teklifleri de reddetti ve Fenerbahçe'yi seçti. Bu kararın neticesinde; Türkiye'deki istikrarlı sezonu ile beraber, planının doğru işlediğini gösteriyor. Isco gibi yeniden doğdu ve bir kez daha kilit oyuncu rolünü üstlendi. Haklı olarak, milli takıma çağırılması bekliyor.