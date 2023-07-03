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Fenerbahçeli Arao'ya Brezilya'dan talip var! Jorge Jesus ile gelmişti...

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#Transfer#Fenerbahçe#Arao
Fenerbahçeli Araoya Brezilyadan talip var Jorge Jesus ile gelmişti...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 10:08

Yeni transferler kadar kadrodaki isimlerin geleceğinin de merak edildiği Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya talip var. Sarı-Lacivertliler'in yıldız ismini kadrosuna katmak isteyen ekibin kısa süre içerisinde teklifini sunması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlamasına yönelik çalışmalar sürüyor. Sarı-Lacivertliler'de yapılan ve yapılacak transferler kadar takımda kalacak ve gidecek isimler de merak ediliyor.

İLK YOLCULAR BELLİ OLDU

Sarı-Lacivertliler’de kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılmaya başlandı. Augsburg, geçen sezon kiraladığı ve performansından çok memnun kaldığı Mergim Berisha’nın bonservisini aldı. Fenerbahçe’nin Al-Ahli’den kiraladığı Ezgjan Alioski’ye veda edildi.

Ayrıca geçen sezon Hull City’ye kiralanan Dimitris Pelkas’ın sözleşmesinde yer alan 1 yıl uzatma opsiyonu da kulüp tarafından kullanılmadı ve boşa çıktı. Dün kulüpten yapılan açıklamada, 3 futbolcuya da katkılarından dolayı teşekkür edildi.

ARDA BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi gündemi meşgul eden konuların başında ise Arda Güler'in durumu geliyor. Son günlerde tamamen Barcelona ve Real Madrid ekseninde bir transfer yarışının içerisinde yer alan Arda'nın geleceğine ilişkin kararı merak ediliyor.

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Fenerbahçe Yönetimi'nin öncelikli talebi, genç yıldızın satışı gerçekleşse dahi en azından 1 sezon daha kiralık olarak takımda kalması yönünde.

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JESUS GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Brezilya Milli Takımı’ndan istediği teklifi alamayan tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamamıştı. Jesus, 2018-19’da görev yaptığı eski takımı Al-Hilal’e geri döndü.

Suudi ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayan Portekizli hoca, “Keyifle çalıştığım yere döndüğüm için mutluyum” dedi. Jesus yeni takımında, Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Moussa Marega gibi yıldızları yönetecek. Bu isimlere yenilerinin eklenmesi de muhtemel.

GÖZLER JESUS'UN TRANSFERLERİNDE

Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer döneminde 12 yeni ismi kadrosuna katmıştı. Ara transferde de Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir takviyeleri gerçekleştirilmişti.

Fanatik'in haberine göre; Jorge Jesus'un gidişi sonrası Fenerbahçe'de Portekizli hocanın özellikle kadroya katılmasını istediği isimlerin durumları da merak ediliyor. Bu doğrultuda durumu merak edilen isimlerden biri de Willian Arao...

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Jorge JESUS’un geçtiğimiz sezon transferini en çok istediği isim Arao’ydu. Brezilyalı orta saha oyuncusu, hocasının adeta prensi oldu. Ancak Jesus’un ayrılmasının ardından 31 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsiz bir hale geldi.

Brezilya basınına göre Arao’ya, altyapısından yetiştiği ve sezona çok kötü başlayan Corinthians talip oldu. Teknik direktör Luxemburgo’nun deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok istediğini ve Siyah-Beyazlılar’ın teklif hazırlığında olduğunu yazdı.(Fanatik)

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#Transfer#Fenerbahçe#Arao

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