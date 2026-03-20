Fenerbahçeli Amrabat'ı istiyorlar! Transfer kozu ortaya çıktı

Fenerbahçe, sezon başında Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiralamıştı.

Betis yönetiminin sezon sonunda oyuncuya ilişkin hangi kararı vereceği soru işareti barındırıyordu ancak aradaki sis perdesi kalktı.

İSPANYOLLAR YAZDI: BETIS, BONSERVİSİNİ İSTİYOR

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Real Betis, Sofyan Amrabat'ın bonservisini Fenerbahçe'den isteyecek.

Yeşil beyazlılar, satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olan Amrabat için pazarlık masasına oturacak.

ÜCRET YÜKSEK BULUNDU, KOZ BELLİ OLDU

Real Betis yönetiminin, oyuncu için 12 milyon Euro'luk rakamı yüksek bulduğu ifade edilirken, pazarlıktaki koz da ortaya çıktı.

Sofyan Amrabat'ın Fenerbahçe'ye dönmek istemediği dile getirilirken, görüşmelerde Fenerbahçeli yetkililere bu bilginin aktarılacağı kaydedildi.

Real Betis kulübü, sezon sonunda Amrabat için resmi transfer görüşmelerine başlayacak.