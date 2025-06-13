Fenerbahçeli Amrabat’a talip çıktı! İtalya’dan transfer teklifi geliyor

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Fenerbahçe’nin sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat’a talip çıktı.

Sarı lacivertli futbolcuya dair Africafoot’ta çıkan haber şu şekilde oldu:

Fenerbahçeli Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katmak isteyen takımlar listesine yeni bir Avrupa kulübü katıldı. Faslı milli futbolcu, sarı lacivertlilerden kiralık ayrılmaya hazırlanıyor.

Amrabat, Atalanta’nın ilgisini çekiyor ve transfer listesinin 1 numarası. Atalanta’nın yeni teknik direktörü Ivan Juric, Hellas Verona’da çalıştığı dönemdeki oyuncusu Amarabat ile tekrar iletişime geçecek.

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Juric, takımın hareket gücünü kontrol edebilen, defans ve hücumu birbirine bağlayabilen mücadeleci bir orta saha oyuncusu istiyor.

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Bu transfer, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla ve ağır eleştirilerle meşgul olan oyuncu için can simidi olacak.