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Fenerbahçeli Amrabat’a talip çıktı! İtalya’dan transfer teklifi geliyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Amrabat
Fenerbahçeli Amrabat’a talip çıktı İtalya’dan transfer teklifi geliyor
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 17:20

Fenerbahçe’nin sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı ancak bu sezon istenen performansı verememesi nedeniyle sıkça eleştiri oklarının hedefi olan Amrabat’a İtalya’dan talip çıktı. Amrabat’ı eski hocasının istediği öğrenildi.

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Fenerbahçe’nin sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat’a talip çıktı.

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Fenerbahçeli Amrabat’a talip çıktı İtalya’dan transfer teklifi geliyor

Sarı lacivertli futbolcuya dair Africafoot’ta çıkan haber şu şekilde oldu:

Fenerbahçeli Sofyan Amrabat’ı kadrosuna katmak isteyen takımlar listesine yeni bir Avrupa kulübü katıldı. Faslı milli futbolcu, sarı lacivertlilerden kiralık ayrılmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçeli Amrabat’a talip çıktı İtalya’dan transfer teklifi geliyor

Amrabat, Atalanta’nın ilgisini çekiyor ve transfer listesinin 1 numarası. Atalanta’nın yeni teknik direktörü Ivan Juric, Hellas Verona’da çalıştığı dönemdeki oyuncusu Amarabat ile tekrar iletişime geçecek.

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Fenerbahçeli Amrabat’a talip çıktı İtalya’dan transfer teklifi geliyor

Juric, takımın hareket gücünü kontrol edebilen, defans ve hücumu birbirine bağlayabilen mücadeleci bir orta saha oyuncusu istiyor.

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Fenerbahçeli Amrabat’a talip çıktı İtalya’dan transfer teklifi geliyor

Bu transfer, geçtiğimiz sezon sakatlıklarla ve ağır eleştirilerle meşgul olan oyuncu için can simidi olacak.

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#Fenerbahçe#Transfer#Amrabat

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