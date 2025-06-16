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Fenerbahçeli Amrabat’a ilginç transfer teklifi! Başkandan 'bedava' itirafı

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#Fenerbahçeli Amrabat#Transfer Teklifi#Wydad Casablanca
Fenerbahçeli Amrabat’a ilginç transfer teklifi Başkandan bedava itirafı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2025 16:17

Fenerbahçe’nin sezon başında satın alma opsiyonlu kiraladığı ve sezonun sona ermesiyle beraber bonservisi ödediği Amrabat’a dair ilginç bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

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Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu Soyfan Amrabat için ilginç bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Amrabat’a ilginç transfer teklifi Başkandan bedava itirafı

Sarı lacivertlilerin sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve sezon sonunda bonservisini aldığı Amrabat’a ‘ücretsiz’ transfer teklifi geldi.

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Fenerbahçeli Amrabat’a ilginç transfer teklifi Başkandan bedava itirafı

BAŞKAN AÇIKLADI

Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alan Fas ekibi Wydad Casablanca’da başkan Hicham Ait Menna, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’den Amrabat’ı istediklerini ifade etti.

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Fenerbahçeli Amrabat’a ilginç transfer teklifi Başkandan bedava itirafı

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Bu transfer operasyonunu, oyuncuyu Kulüpler Dünya Kupası’nda oynatmak için yaptıklarını açıklayan başkan, transferin ‘bedelsiz’ istendiğini ve Fenerbahçe’nin bunu kabul etmediğini ifade etti.

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Fenerbahçeli Amrabat’a ilginç transfer teklifi Başkandan bedava itirafı

“AMRABAT’A TEŞEKKÜR EDERİZ”

Fas kulübünün başkanı açıklamasında, “Soyfan Amrabat’a, bizde oynama konusunda elinden gelen tüm çabayı gösterdiği için teşekkür ederim ancak karar, onun ayrılmasına izin vermeyen kulübüne aitti.” dedi.

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#Fenerbahçeli Amrabat#Transfer Teklifi#Wydad Casablanca

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