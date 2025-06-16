Fenerbahçeli Amrabat’a ilginç transfer teklifi! Başkandan 'bedava' itirafı

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Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu Soyfan Amrabat için ilginç bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

Sarı lacivertlilerin sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı ve sezon sonunda bonservisini aldığı Amrabat’a ‘ücretsiz’ transfer teklifi geldi.

BAŞKAN AÇIKLADI

Kulüpler Dünya Kupası’nda yer alan Fas ekibi Wydad Casablanca’da başkan Hicham Ait Menna, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’den Amrabat’ı istediklerini ifade etti.

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Bu transfer operasyonunu, oyuncuyu Kulüpler Dünya Kupası’nda oynatmak için yaptıklarını açıklayan başkan, transferin ‘bedelsiz’ istendiğini ve Fenerbahçe’nin bunu kabul etmediğini ifade etti.

“AMRABAT’A TEŞEKKÜR EDERİZ”

Fas kulübünün başkanı açıklamasında, “Soyfan Amrabat’a, bizde oynama konusunda elinden gelen tüm çabayı gösterdiği için teşekkür ederim ancak karar, onun ayrılmasına izin vermeyen kulübüne aitti.” dedi.