Haberin DevamÄ±

Juventus, orta sahasÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Teknik direktÃ¶r Igor Tudorâ€™un raporu doÄŸrultusunda, Manuel Locatelli ve Khephren Thuramâ€™a nefes aldÄ±racak takviyeler iÃ§in giriÅŸimler hÄ±z kazandÄ±.

Siyah-beyazlÄ±lar, bu doÄŸrultuda birini ilk 11â€™e monte edilecek seviyede, diÄŸerini ise daha dÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli bir alternatif olacak ÅŸekilde iki takviye planlÄ±yor.

Ä°lk 11 iÃ§in listenin baÅŸÄ±nda Sporting Lizbon formasÄ± giyen Morten Hjulmand yer alÄ±yor. Ancak DanimarkalÄ± orta saha oyuncusunun yÃ¼ksek bonservis bedeli transferi zora sokuyor. Ã–te yandan, daha Ã¶nce gÃ¼ndeme gelen Alberto Costa transferinde yaÅŸanan sorunlar da sÃ¼reci etkiliyor.

Haberin DevamÄ±

Â

Bir diÄŸer aday ise Tottenhamâ€™dan Yves Bissouma. KulÃ¼p, oyuncuyu beÄŸeniyor ancak Malili futbolcunun Avrupa BirliÄŸi vatandaÅŸÄ± olmamasÄ± nedeniyle bu transfer, Nahuel Molinaâ€™yla Ã§akÄ±ÅŸma riski taÅŸÄ±yor.

Â LÄ°STEDE FENERBAHÃ‡ELÄ° AMRABAT VAR

Tudorâ€™un beÄŸendiÄŸi isimlerden biri de FenerbahÃ§eâ€™den ayrÄ±lmasÄ± beklenen FaslÄ± yÄ±ldÄ±z Sofyan Amrabat. FaslÄ± oyuncu sarÄ± lacivertlilere 15 milyon Euro'ya transfer olmuÅŸtu ve sportif direktÃ¶r Comolli, yÄ±ldÄ±z ismi beÄŸeniyor.Â

Newcastle Unitedâ€™da forma giyen Sandro Tonali ile Interâ€™in yÄ±ldÄ±zÄ± Davide Frattesi ise ÅŸu aÅŸamada zor gÃ¶rÃ¼nen opsiyonlar. DÃ¼ÅŸÃ¼k maliyetli bir Ã§Ã¶zÃ¼m arayan Juventusâ€™ta Romaâ€™dan Bryan Cristante ismi de gÃ¼ndeme geldi. Ä°talyan orta sahanÄ±n kiralanmasÄ± ihtimali deÄŸerlendiriliyor.