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GeriFutbol Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan antrenmanda dikkat çeken kurtarışlar!
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Haber Giriş: 21.08.2020 - 09:55 | Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan antrenmanda dikkat çeken kurtarışlar!

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Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarını paylaştı.

Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarının bulunduğu bir kesit yayınladı.

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Çalışmalarda hırslı bir görüntü çizen Bayındır, yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.

 

Fenerbahçeli Altay Bayındırdan antrenmanda dikkat çeken kurtarışlar

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