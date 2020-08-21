İHA
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Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan antrenmanda dikkat çeken kurtarışlar!
Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarını paylaştı.
Düzce Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de genç kaleci Altay Bayındır, sosyal medya hesabından antrenman çalışmalarının bulunduğu bir kesit yayınladı.
Çalışmalarda hırslı bir görüntü çizen Bayındır, yeni sezona hazır olduğunun mesajını verdi.
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