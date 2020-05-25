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Futbol
Haber Giriş: 25.05.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Sheffield United kancası

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Fenerbahçeli Altay Bayındır'a Sheffield United kancası
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İngiliz basını, Fenerbahçe'nin genç eldiveni Altay Bayındır'ın Premier Lig ekibi Sheffield United'ın radarına girdiğini yazdı. Haberde, Dean Henderson'ın yeniden kiralanamaması halinde Sheffield'ın ibreyi Altay'a döndüreceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Ankaragücü'nden kadrosuna dahil ettiği genç kalecisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi.

İngiliz basını, bu performansı sonrası Premier Lig kulüplerinin dikkatini çeken Altay Bayındır'ın Sheffield United'ın radarına girdiğini yazdı.

Haberde, Ada ekibi Sheffield United'ın, Manchester United'dan Dean Henderson'ı yeniden kiralayamaması durumunda rotayı Fenerbahçeli Altay Bayındır'a çevireceği belirtildi. Altay Bayındılar'la Hollanda devi Ajax da yakından ilgileniyor.

Fenerbahçeli Altay Bayındıra Sheffield United kancası

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