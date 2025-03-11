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Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin’e transfer sürprizi! Gözden çıkarıldı

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#Fenerbahçe#Saint Allan-Maximin#Transfer
Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin’e transfer sürprizi Gözden çıkarıldı
Ömer Aykut ÖZAŞKIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 16:25

Fenerbahçe’nin sezon başında kiraladığı, devre arasında Napoli’nin istemesine karşın transferinin gerçekleşmediği Allan Saint-Maximin ile ilgili Suudi Arabistan’da yeni karar çıktı.

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Fenerbahçe’nin sezon başında Suudi kulübü Al Ahli’den kiraladığı Allan Saint-Maximin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bonservisi Al Ahli’de bulunan yıldız oyuncunun transfere dair önü açıldı.

YERİNE OYUNCU BAKIYORLAR

Suudi basınından yansıyan bilgilere göre Al Ahli, Allan Saint-Maximin’i gönderme kararı aldı.

Haberin ayrıntılarında Suudi kulübünün Maximin yerine 2 adayı şimdiden belirlediği ve görüşmelere başlandığı kaydedildi. Al Ahli, bir kanat ve bir forvet transferi yapacak.

Fenerbahçeli Allan Saint-Maximin’e transfer sürprizi Gözden çıkarıldı


MAXIMIN’IN ROTASI BELİRSİZ

Ara transfer döneminde Napoli ile anlaşma noktasına gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Maximin, Fenerbahçe’de kalmıştı. Yıldız oyuncu, Jose Mourinho’nun da ideal 11’indeki yerini kaybederken, geleceği hakkında sezon sonunda karar verecek.

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#Fenerbahçe#Saint Allan-Maximin#Transfer

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