Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Fenerbahçeli Achille Polonara için Anadolu Efes de masada! Virtus Bologna olmazsa...

#Transfer#Basketbol#Achille Polonara
Fenerbahçeli Achille Polonara için Anadolu Efes de masada Virtus Bologna olmazsa...

Fenerbahçe Beko'nun uzun rotasyonunda yer alan Achille Polonara paylaşılamıyor...

Haberin Devamı

Turkish Airlines EuroLeague’de şampiyonluğa uzanan Anadolu Efes'te yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor.

Uzun rotasyonunda Chris Singleton'la yollarını ayıran Efes, 2022 / 23 sezonuna iddialı haızrlanıyor. Lacivert beyazlıların yeni hedefi ise tanıdık bir isim; Achille Polonara.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko’ya transfer olan İtalyan yıldızın takımdan ayrılacağı konuşulurken yeni sezonda şampiyon unvanıyla EuroLeague’de yer alacak olan Virtus Bologna'nın, oyuncuyu transfer etmek istediği biliniyor.

SPORT24’ün haberine göre ise; hakları Fenerbahçe Beko'da bulunan oyuncu için Andolu Efes de masada.

Fenerbahçe ile Virtus’un anlaştığı iddia edilse de Anadolu Efes'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Achille Polonara, Fenerbahçe ile ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

Haberin Devamı

7.3 sayı, 4.3 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalayan İtalyan oyuncu, 9 verimlilik ortalamasıyla mücadele etti.

Gözden Kaçmasın

Nando De Colodan Fenerbahçeye veda Kızları marş söyledi...Nando De Colo'dan Fenerbahçe'ye veda! Kızları marş söyledi...Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Basketbol#Achille Polonara

BAKMADAN GEÇME!

Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs
Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez

BAKMADAN GEÇME!

Yeniden hatırlatma dozu dönemi Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi | 5 SORU 5 YANIT

Yeniden hatırlatma dozu dönemi! Kimler mutlaka aşı olmalı, Covid geçirenler beklemeli mi? | 5 SORU 5 YANIT

#Koronavirüs
Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

Kâbus görmeyi engelleyebilir miyiz? Hangi pozisyonda yattığınız bile önemli...

#Uyku Sağlığı
Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı Angelicanın katili 28 yıl sonra bulundu: En azından yüzünü biliyoruz

Yaşasaydı bugün 38 yaşında olacaktı! Angelica'nın katili 28 yıl sonra bulundu: 'En azından yüzünü biliyoruz'

#Angelica Ramirez