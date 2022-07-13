Fenerbahçeli Achille Polonara için Anadolu Efes de masada! Virtus Bologna olmazsa...

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Turkish Airlines EuroLeague’de şampiyonluğa uzanan Anadolu Efes'te yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürüyor.

Uzun rotasyonunda Chris Singleton'la yollarını ayıran Efes, 2022 / 23 sezonuna iddialı haızrlanıyor. Lacivert beyazlıların yeni hedefi ise tanıdık bir isim; Achille Polonara.

Geçen sezon Fenerbahçe Beko’ya transfer olan İtalyan yıldızın takımdan ayrılacağı konuşulurken yeni sezonda şampiyon unvanıyla EuroLeague’de yer alacak olan Virtus Bologna'nın, oyuncuyu transfer etmek istediği biliniyor.

SPORT24’ün haberine göre ise; hakları Fenerbahçe Beko'da bulunan oyuncu için Andolu Efes de masada.

Fenerbahçe ile Virtus’un anlaştığı iddia edilse de Anadolu Efes'in de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Achille Polonara, Fenerbahçe ile ING Basketbol Süper Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldırmıştı.

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7.3 sayı, 4.3 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları yakalayan İtalyan oyuncu, 9 verimlilik ortalamasıyla mücadele etti.