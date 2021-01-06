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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.01.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Fenerbahçei Alanyaspor'u konuk edecek! Takımda 3 eksik...

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Fenerbahçei Alanyaspor'u konuk edecek! Takımda 3 eksik...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'deki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u da yenerek seri yakalamak istiyor.

Ligde bir haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekibin 29, rakibi Aytemiz Alanyaspor'un ise 30 puanı bulunuyor.

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- Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen ve dünkü antrenmanın tamamında yer alan Caner Erkin ile çalışmalarını salonda sürdüren Serdar Aziz'in durumuna ise teknik direktör Erol Bulut karar verecek.

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Öte yandan, Fenerbahçe'de Ozan Tufan ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ozan ve Caner, Aytemiz Alanyaspor maçında kart görmeleri durumunda sarı-lacivertli ekibin ligin 18. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçta görev yapamayacak.

Fenerbahçei Alanyasporu konuk edecek Takımda 3 eksik...

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