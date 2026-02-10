Fenerbahçe'den Zenit'e transfer olan Jhon Duran'dan itiraf

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin kiralık sözleşmesini feshettiği Jhon Duran, Zenit'e transfer oldu. Zenit, Al Nassr'dan 22 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı.

Jhon Duran, Zenit tercihiyle ilgili, "Farklı seçeneklerim vardı ama kulüp temsilcileri ve Wilmar Barrios [Zenit'in Kolombiyalı orta saha oyuncusu] ile görüştükten sonra Zenit'e transfer olmaya karar verdim." dedi.

Sözlerine devam eden 22 yaşındaki futbolcu, "Bana Zenit'in hedeflerini anlattılar. O kadar etkilendim ki kariyerime burada devam etmek istedim. Kendim ve ailem için en iyi yolu seçmeye çalışıyorum. Zenit'te başarılı ve mutlu olacağıma inanıyorum." dedi.

RUSYA'DA HEDEFLERİ

"Kiralık sözleşmen sezon sonuna kadar geçerli. Zenit'te hedeflerin neler?" sorusuna cevap veren Jhon Duran, "Her futbolcu gibi, ben de her zaman bir numara olmak için çabalıyorum. Takımı şampiyonluğa ve diğer kuplara taşımak için elimden geleni yapacağım. Çok gol atmak ve takımın gelişmesine yardımcı olmak istiyorum." dedi.

Haberin Devamı

Rus ekibinin taraftarlarına mesaj gönderen Jhon Duran, "Desteğiniz için teşekkürler. Takım için çok çalışacağım. Antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Artık ben de sizlerden birisiyim. Burada olduğum için mutluyum. Yakında görüşmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

"KÜÇÜK PÜRÜZLER VARDI"

Zenit Yönetim Kurulu Başkanı Konstantin Zyryanov, Jhon Duran transferinin detaylarını açıkladı.

Zyryanov, "Jhon Duran'ı transfer etme fırsatı ortaya çıktığında, bunu değerlendirdik. Ancak görüşmeler kolay olmadı. Hem Fenerbahçe de hem de Al Nassr tarafında bazı küçük pürüzler vardı. Ama sonunda bir anlaşmaya varmamız iyi oldu." dedi.

Duran'ın transferinin detaylarını anlatan Rus idareci, "Kiralık sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar. Sözleşmede satın alma opsiyonu yer alıyor ancak bu zorunlu değil. Bu nedenle Duran için sezon sonunda oturup bu konuyu görüşeceğiz." diye konuştu.

Zyryanov, "Al Nassr, Duran'ın maaşını ödeyecek. Böylece maliyeti bir miktar azaltmış olacağız." dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında sezonun ilk yarısında 21 maçta süre bulan Jhon Duran, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.