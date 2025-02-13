Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Mimovic için sürpriz çıkış! 'Belki takımda tutarız'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 12:14
Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı ve sonrasında yabancı sınırından dolayı Zenit'e kiraladığı Mimovic ile alakalı, Zenit Spor Gelişim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Arshavin konuştu. Arshavin, ilginç bir açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'nin transfer etmesinin ardından Zenit'e kiraladığı Mimovic hakkında, Rus ekibinin yöneticisi konuştu.
Rusya futbolunun efsane ismi ve Zenit'te Spor Gelişim Kurulu Başkan Yardımcısı görevi üstlenen Arshavin, Mimovic'in takımda kalma ihtimalinin olduğunu ifade etti."KENDİNİ PARLATIRSA KALIR"
Arshavin, konuya ilişkin yaptığı konşmada, "Hem Zenit hem de Fenerbahçe için kiralama iyi bir seçenek çünkü zaten onlarda oynayamazdı. Zenit için bu konumdaki futbolculardan yararlanmak iyi bir seçenek. Ama genel olarak her şey ona bağlı olacak. Eğer parlarsa ve iyi maçlar çıkarırsa belki onu takımda tutarız. Ancak genel olarak, Mantuan'ın şu anki performansı göz önüne alındığında pek olası durmuyor."
dedi.