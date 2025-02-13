Fenerbahçe'den Zenit'e kiralanan Mimovic için sürpriz çıkış! 'Belki takımda tutarız'

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Fenerbahçe'nin transfer etmesinin ardından Zenit'e kiraladığı Mimovic hakkında, Rus ekibinin yöneticisi konuştu.

Rusya futbolunun efsane ismi ve Zenit'te Spor Gelişim Kurulu Başkan Yardımcısı görevi üstlenen Arshavin, Mimovic'in takımda kalma ihtimalinin olduğunu ifade etti.



Arshavin, konuya ilişkin yaptığı konşmada,dedi.