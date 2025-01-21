Fenerbahçe'den yürek yakan açıklama: Bolu'daki yangında 2014 doğumlu sporcumuz Vedia Nil Apak ve annesi de hayatını kaybetti

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Fenerbahçe, Bolu’da yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 12 katlı ahşap bir otelde çıkan yangında 11 yaşındaki sporcusu ve annesinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

66 can kaybı, 51 yaralı

Bakan Yerlikaya, yangında can kaybının 66'ya, yaralı sayısının 51'e yükseldiğini açıkladı.Bolu ve Gerede’den gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarını sürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe: 2014 doğumlu sporcumuz ve annesi yangında hayatını kaybetti

Yangında ayrıca Fenerbahçe, 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın da vefat ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şöyle;

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

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Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet;

Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Fenerbahçe'den bir açıklama daha

Fenerbahçe, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangında sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın yanı sıra Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Kongre Üyesi Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman Doğan ve kızı Lalin Doğan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başımız sağ olsun



Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.



Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve… pic.twitter.com/PtCocGWT6h

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 21, 2025