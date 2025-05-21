×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'den yıllar sonra bir ilk!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Ali Koç
Fenerbahçeden yıllar sonra bir ilk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 09:37

Fenerbahçe'de, Jose Mourinho gibi dünyaca ünlü bir teknik adam göreve getirildi, transfere milyonlarca Euro harcanıp çok iddialı bir kadro kuruldu. Ancak buna rağmen 2018-19’dan sonra ilk kez bir sezonu hiçbir haftayı lider tamamlamadan bitirilmiş olunacak.

Haberin Devamı

Ali Koç, geçtiğimiz haziran ayındaki genel kuruldan önce üyelere ve taraftara mesaj vermiş, “Size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak bir kadro kuracağım” demişti. İlk adım, dünya futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Jose Mourinho’yu takımın başına getirmek oldu.

Gözden KaçmasınLyon Başkanı Longoria bizzat Ali Koçla görüştü Fransızlardan dev transfer için 19 milyon euroLyon Başkanı Longoria bizzat Ali Koç'la görüştü! Fransızlardan dev transfer için 19 milyon euroHaberi görüntüle

Ardından En-Nesyri, Maximin, Amrabat, Skriniar, Talisca gibi yıldızlar geldi, sadece bonservis ve kiralama bedeli olarak yaklaşık 68 milyon Euro harcandı. Fenerbahçe, lige çok iddialı başladı. Ancak Sarı-Lacivertliler, bu sezon bir kez bile haftayı lider olarak bitiremedi.

18. KEZ BUNU YAŞADI

Kanarya, Ali Koç’un başkanlık dönemindeki ilk sezonu olan 2018-19’dan sonra ilk kez bu durumu yaşamış oldu. Ligde ilk 2 haftayı Beşiktaş zirvede geçirirken, ardından Galatasaray liderliği ele geçirdi ve bir daha bırakmayıp, şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, tarihinde 18. kez bir sezonu zirveyi göremeden bitirmiş olacak.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Jose Mourinho#Ali Koç

BAKMADAN GEÇME!