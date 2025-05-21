Fenerbahçe'den yıllar sonra bir ilk!

Haberin Devamı

Ali Koç, geçtiğimiz haziran ayındaki genel kuruldan önce üyelere ve taraftara mesaj vermiş, “Size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak bir kadro kuracağım” demişti. İlk adım, dünya futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden Jose Mourinho’yu takımın başına getirmek oldu.

Ardından En-Nesyri, Maximin, Amrabat, Skriniar, Talisca gibi yıldızlar geldi, sadece bonservis ve kiralama bedeli olarak yaklaşık 68 milyon Euro harcandı. Fenerbahçe, lige çok iddialı başladı. Ancak Sarı-Lacivertliler, bu sezon bir kez bile haftayı lider olarak bitiremedi.

18. KEZ BUNU YAŞADI

Kanarya, Ali Koç’un başkanlık dönemindeki ilk sezonu olan 2018-19’dan sonra ilk kez bu durumu yaşamış oldu. Ligde ilk 2 haftayı Beşiktaş zirvede geçirirken, ardından Galatasaray liderliği ele geçirdi ve bir daha bırakmayıp, şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe, tarihinde 18. kez bir sezonu zirveyi göremeden bitirmiş olacak.

Haberin Devamı