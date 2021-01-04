Fenerbahçe'den yeni Visca hareketi! Alanya şoku sonrası...

Fenerbahçe'nin Edin Visca aşkı yeniden alevlendi. Fenerbahçe, yıllardır yıldız futbolcunun transferi için uğraşsa da Başakşehir ile anlaşma sağlanamamıştı.

Turuncu-Lacivertliler, şampiyon olmadan önemli oyuncularını göndermeme kararı almıştı.

Başakşehir geçen sezon şampiyonluğa ulaştı, Visca, Devler Ligi’nde oynamak için sezon başında takımında kaldı.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncu ile önümüzdeki sezon için el sıkışmıştı. Ancak Başakşehir’in ligde iddiasız bir hale gelmesi, transferi bu dönemde bitirmek için yönetimi ümitlendirdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, yakın ilişki içinde olduğu Göksel Gümüşdağ’ı ikna etmek adına harekete geçti.

Fenerbahçe, bu transferde, Başakşehir’de kiralık oynayan Deniz Türüç’ü mutlaka takasta kullanmayı planlıyor.

Para olarak ise 3 milyon Euro’ya kadar çıkılması muhtemel. Ayrıca Ademi, Tolga, Dirar gibi isimler de takas paketine dahil olabilir. (Fanatik)

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