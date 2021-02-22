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Fenerbahçe’den yayıncı kuruluşa yine ‘adil ol’ tepkisi
Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki ipler yeniden gerildi.
Sarı lacivertli futbolcular Göztepe maçı öncesi ısınma antrenmanına ve seremoniye ‘Be Fair (adil ol)’ yazılı eşofman üstleriyle çıktı.
Maç süresince saha kenarındaki reklam panolarında beIN Sports’a yönelik şu sloganlar döndürüldü:
· Vakit tamam, hodri meydan!
· Fenerbahçe’ye meydan okunmaz.
· Be Fair.
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