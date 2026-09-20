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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş ve Okan Buruk tepkisi

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Okan Buruk
Fenerbahçeden yayıncı kuruluş ve Okan Buruk tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 11:46

Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yayıncı kuruluşa verdiği röportajın kırmızı kart görmesi sonrası yayınlanmasına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamalarının yayıncı kuruluşta aktarılmasına tepki gösterdi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yayıncı kuruluşun, kırmızı kart gören rakip takım teknik direktörünün hakem kararına ilişkin sözlerini kendi muhabiri aracılığıyla kamuoyuna aktarmasını dikkatle takip ettik. Fenerbahçe'nin yıllardır tartışmalı kırmızı kartları, penaltı beklediği pozisyonları ve VAR kararları neden aynı hassasiyetle gündeme taşınmadı?" denildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi;

"Talebimiz ayrıcalık değil, her kulübe aynı şekilde uygulanan eşit yayıncılık standardıdır.

Bu standardın sağlanması adına beIN SPORTS yönetiminden gerekli açıklamayı ve düzeltmeleri bekliyoruz.

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Aksi halde, yayıncı kuruluşla ilişkilerimizi askıya alma seçeneğini değerlendireceğimizi kamuoyuna bildiriyoruz."

 

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Okan Buruk

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