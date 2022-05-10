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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluş davasıyla ilgili açıklama! Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı...

#Fenerbahçe#Yayıncı Kuruluş Fenerbahçe#Sporanasayfa
Fenerbahçeden yayıncı kuruluş davasıyla ilgili açıklama Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük-Konyaspor maçında yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan küfürlü ses efekti olayıyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük-Konyaspor maçında yayıncı kuruluş tarafından yayınlanan küfürlü ses efekti olayına ilişkin yapılan suç duyurusu sonucunda; savcılık makamınca yayıncı kuruluş yetkilisi kişinin suçlu olduğu kanaatine varıldığını duyurdu.

Resmi açıklama şöyle:

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynanan Fatih Karagümrük – İttifak Holding Konyaspor maçında yayıncı kuruluş tarafından kulübümüz aleyhinde yayınlanan “küfürlü ses efekti” skandalına ilişkin Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz (HUFEDER) tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda savcılık makamınca yayıncı kuruluş yetkilisi kişinin suçlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Yayıncı kuruluş yetkilisi hakkında 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasanın 14. Maddesi kapsamında işlem yapılarak, adli para cezası yerine geçecek şekilde “Ön Ödeme Bildirimi” gönderilmiştir.

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Şahsın ön ödeme yapmaması halinde hakkında ceza yargılaması yapılacaktır. Öte yandan, işbu karar doğrultusunda HUFEDER tarafından yayıncı kuruluş hakkında RTÜK’e de şikayette bulunulacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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#Fenerbahçe#Yayıncı Kuruluş Fenerbahçe#Sporanasayfa

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