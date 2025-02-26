Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi!

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Fenerbahçe, geri kalan tüm maçlarının yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğunu duyurdu.

"EĞER YABANCI HAKEMLER OLSAYDI PUAN FARKI KAÇ OLURDU?"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, golsüz eşitlikle tamamlanan Galatasaray derbisinin ardından yabancı hakem konusuyla ilgili, "Kamuoyuna sesleniyorum, eğer yabancı hakemler olsaydı bugün puan farkı falan yoktu. O puan farkı olan takım niye 6 maçtır maç kazanamıyor Avrupa’da? Kimle oynadılar? Manchester United, City, Real Madrid mi? Avrupa’nın hangi sıradan takımlarını yenemediler bir düşünün bakalım. 6 maçta 0 galibiyet. 7. maçta yabancı hakem buradaydı, sıfır pozisyon, sıfır korner, yarım şut… İşte gerçek bu. Biz arı kovanına çomağı soktuk. Eminim ki bunu gören takımlarımız Galatasaray’la oynayan takımlarımız şöyle diyorlardır, ‘Bu statta bizim maçta da keşke yabancı hakem olsaydı.’ Beşiktaşlılar şu maçı seyrettikten sonra kendi oynadıkları maçı hatırladıkları zaman ne düşünüyorlar zannediyorsunuz? Bu hakem olsaydı o gün Beşiktaş burada yenilecek miydi? O gün hakem 8 tane sarı kartı atladı. Galatasaray bugün 5 tane sarı kart gördü. Bakın bakalım hiç 5 sarı kart görmüş mü? Galatasaray’ın 5 sarı kart gördüğü maç var mı zannediyorsunuz. Ya da kaç faul beklediler de faul verilmedi bugün. Herkes memnun hakemden. Hocamız memnun, biz memnunuz, Anadolu takımlarından açıklamalar geliyor, anladığım kadarıyla herkes memnun. Tek memnun olmayan takım var, Galatasaray. Hakemin gelişinden de yönetiminden de memnun değiller. Zaten bu hakemin yönetimine çok kötü diyebiliyorsan niyetin de bellidir" sözlerini sarf etmişti.

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BEŞİKTAŞ DERBİDEN ÖNCE BELİRTMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise derbinin hakemi Vincic'in açıklanması üzerine ise "Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim" açıklamasını yapmıştı.

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TRABZONSPOR'DA 'VINCIC' DEDİ

Trabzonspor ise Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaptığı paylaşımda "Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic’in görev almasını talep ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu’nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Bu yaşananların ardından konuya ilişkin sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

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Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."