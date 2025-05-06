Fenerbahçe’den Vlahovic transferi için resmi adım! Görüşme gerçekleşti

Süper Lig’de şampiyonluğa havlu atan Fenerbahçe’de gelecek sezonun planlamasına dair çalışmalar başladı. Sarı lacivertliler, Juventus’un golcüsü Dusan Vlahovic için ilk teması kurdu. İşte Dev transfer operasyonundaki kritik detay…
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Fenerbahçe’de bir yandan başkan nezdinde bir yandan teknik direktörlük konusunda belirsizlik yaşanırken, diğer yandan da yönetim gelecek sezon kadrosunu oluşturmak adına transferde gaza bastı.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemlerinde yer alan Dusan Vlahovic transferinde önemli gelişmeler yaşıyor.
Yaz dönemi öncesinde transfer listesini şekillendiren Fenerbahçe, golcü takviyesi için çalışmalarını derinleştirirken Juventus forması giyen Sırp yıldız Dusan Vlahovic öncelikli hedef konumunda. İtalyan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali giderek güçleniyor.
JUVENTUS SATIŞA HAZIR
İtalya basınına göre Juventus, Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsa maaş yükünü hafifletmek adına Vlahovic'i satış listesine koyacak. Kulüp Devler Ligi'ne katılsa bile Sırp golcünün yeni sözleşmeye yanaşmaması durumunda ayrılığı gündemde kalmaya devam edecek.
PREMİER LİG KULÜPLERİ DE DEVREDE
25 yaşındaki forvete İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa'nın ilgisi bulunuyor. Ancak her iki ekip de Vlahovic'e öncelik vermiş değil. Arsenal'in radarında Isak ve Ekitike yer alırken, Aston Villa Marcus Rashford'un bonservisini alma planı yapıyor.
Fenerbahçe cephesinde başkanlık süreci ve Mourinho'nun geleceğine dair belirsizlik sürse de sportif direktör Mario Branco transfer çalışmalarını sürdürüyor. Branco'nun, oyuncunun menajeri Darko Ristic ile temasta olduğu belirtiliyor.