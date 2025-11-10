Fenerbahçe'den UEFA'ya hakem başvurusu!

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçını yöneten Allard Lindhout'un hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak inceleme talebinde bulunduklarını ve UEFA'nın da sürece resmi olarak başladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmİ başvurusunu yapmıştır. Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmi olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

