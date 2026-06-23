Fenerbahçe'den transferde yerli atağı! Hedefte 2 oyuncu var

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Yeni sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve TFF'nin açıkladığı yabancı kuralı doğrultusunda dev bir operasyona girişti.

İLK HEDEF ADİL DEMİRBAĞ

Yerli stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Konyaspor’un başarılı savunmacısı Adil Demirbağ için harekete geçti. Sarı-Lacivertli kurmayların, 27 yaşındaki oyuncunun transfer şartlarını öğrenmek amacıyla Konyaspor yönetimiyle ilk temasları kurduğu öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA İSTİYOR

Ancak Adil’e olan ilgi yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil. Yeşil-Beyazlı ekibin deneyimli savunmacı için 3 milyon euro bonservis bedeli ve takasta oyuncu talep ettiği belirtiliyor.

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Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın da Adil’in durumunu yakından takip ettiği, oyuncunun transfer piyasasında önemli bir yer edindiği ifade ediliyor.

Savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Adil Demirbağ’ın geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, Fenerbahçe’nin yerli rotasyonunu güçlendirmek adına süreci yakından takip ettiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in şartların oluşması halinde resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

HEDEFTEKİ DİĞER İSİM İBRAHİM KAYA

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi yerli rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, gündeme gelen son isimlerden biri Alanyaspor forması giyen İbrahim Kaya oldu

Bir süredir adı Trabzonspor ile anılan, Galatasaray’ın da takip ettiği genç oyuncunun SarıLacivertliler’in radarına girdiği öğrenildi. Teknik direktör İsmail Kartal’ın geçtiğimiz sezon yakından takip ettiği isimlerden biri olan İbrahim Kaya için olumlu rapor verdiği belirtiliyor.

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SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Tecrübeli çalıştırıcının, hücum hattında farklı pozisyonlarda görev yapabilen oyuncunun kadroya önemli katkı sağlayabileceğini düşündüğü ifade ediliyor. Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 6 gol ve 1 asistlik performans ortaya koyan İbrahim, özellikle çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor. Kanatlarda, forvet arkasında ve ileri uçta görev alabilmesi, oyuncuyu transfer piyasasında cazip hale getiriyor.

Fenerbahçe Yönetimi’nin önümüzdeki günlerde oyuncunun şartlarıyla ilgili daha somut adımlar atabileceği konuşulurken, yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Sarı-Lacivertliler’in bu transferde rakipleriyle yarışa girmesi bekleniyor.