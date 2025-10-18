Fenerbahçe'den transferde Suudi Arabistan çıkarması! İki yıldız için resmi temaslar başlıyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe, stoper ve orta saha için rotayı Suudi Arabistan'a çevirdi.

Savunmada yönetimin hazırladığı listenin ilk sırasında Merih Demiral'ın ismi vardı. Orta sahada ise Leon Goretzka konusunda Bayern Münih'in olumsuz yaklaşması sonrası Sergej Milinkovic Savic, bir numaralı aday haline geldi.

İKİ OYUNCUNUN DA KONTRATI SONA ERİYOR!

Merih'in Al-Ahli ile, Savic'in ise Al-Hilal ile olan sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. Her iki kulüp de yıldızlarıyla yeni kontrat imzalamak istiyor. Ancak hem Merih hem de Savic'in önceliği Avrupa'ya dönmek. Özellikle Milli stoper için, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'de forma giymek bir numaralı öncelik.

FENERBAHÇE OCAK'TA İSTİYOR

İki futbolcu sezon sonunda boşa çıkacak ancak Fenerbahçe Yönetimi, onları ocak ayında kadroya katmanın planlan yapıyor. Bunun için Al-Ahli ve Al-Hilal ile anlaşma sağlanması gerek.

Yönetimin talimatıyla futbol direktörü Devin Özek'in önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a gideceği kaydedildi.

BAKİ, DEVREYE GİREBİLİR



Özek, her iki takımın yetkilileri ile ilk teması kuracak ve transfer sürecinde ilerleme sağlamaya çalışacak. Ali Koç döneminde yöneticilik yapan ve Suudi ekipleriyle yakın ilişkileri bulunan Selahattin Baki'nin de devreye girmesi muhtemel. Baki, hem Talisca ve Duran'ın geliş sürecinde, hem de Yusuf Akçiçek'in Al-Hilal'e satılırken bonservisinin yükseltilmesinde önemli rol üstlenmişti Eski yönetici Baki'nin, Devin Özek'e bu anlamda destek olması bekleniyor.