Fenerbahçe'den transferde sürpriz hamle: Hırvat on numara Niko Jankovic, İstanbul'a geliyor! İşte anlaşma şartları

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 08:27

Fenerbahçe, Fenerbahçe, HNK Rijeka'nın genç 10 numarası Niko Jankovic'in transferini tamamlamak üzere.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Germanijak muhabiri Izak Ante Sucic'in haberine göre; Fenerbahçe, HNK Rijeka forması giyen 24 yaşındaki Hırvat on numara Niko Jankovic'i kadrosuna katmak üzere.

RESMİ TEKLİF İLETİLDİ, ANLAŞMA YAKIN

Sarı-lacivertlilerin HNK Rijeka'ya 5.6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren resmi bir teklifte bulunduğu belirtilirken, kulüplerin büyük oranda anlaştığı ve Jankovic'in kısa süre içinde İstanbul'a doğru yola çıkmasının beklendiği kaydedildi.

KANATLARDA DA OYNAYABİLİYOR

Asıl pozisyonu on numara olan Jankovic, ayrıca sağ ve sol kanat gibi farklı rollerde de görev yapabiliyor.

Teknik kapasitesiyle göze çarpan Jankovic; yüksek pas isabet oranı, kilit pas ve oyun kurma becerileriyle de ön plana çıkıyor.

PERFORMANSI

Futbola Dinamo Zagreb alt yapısında başlayan ve Ocak 2023'te bedelsiz olarak HNK Rijeka'ya transfer olan Niko Jankovic, burada geçirdiği 3.5 yılda 111 resmi maçta görev yaparken 25 gol atıp 14 de asist üretti.

