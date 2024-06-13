Fenerbahçe'den transferde ilk hamle Levent Mercan!

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Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini gerçekleştiriyor.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'te forma giyen genç sol bek Levent Mercan ile 4 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.
İLK TRANSFER OLACAK
Fenerbahçe'nin, kısa sürede bu transferi duyurması bekleniyor. Levent Mercan, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonundaki ve Mourinho'nun Türkiye'deki ilk resmi transferi olacak.
Fenerbahçe, Levent Mercan transferi için Fatih Karagümrük ile 2 milyon euro bonservis ve bonus maddeler karşılığında anlaşmaya varmıştı.