Fenerbahçe'den transferde flaş hamle: Juventus'un iki yıldızı listede!

Haberin Devamı

Robert Lewandowski, Dusan Vlahovic, Darwin Nunez... Fenerbahçe yönetimi, ara transfer döneminde yapamadığı golcü transferini sezon sonunda yıldız bir isimle tamamlamak için şimdiden kolları sıvadı.

MENAJERLERDEN ÇİFTE ÖNERİ

Sarı-lacivertliler, forvete iki takviye birden yapabilir. Yönetim, kendi belirlediği adaylar için çalışmaları sürdürürken, menajerlerden de sürekli öneriler geliyor. Juventus, sezon başında kadrosuna kattığı Lois Openda ve Jonathan David’den istediği performansı alamadı. İtalyan devi, iki forvet oyuncusuyla da yolları ayırmaya hazırlanıyor. Hem Openda hem de David, Sarı-Lacivertliler’e önerilen isimler arasında yer alıyor.

Haberin Devamı

OPENDA'NIN BONSERVİSİNİ MECBUR ALACAKLAR

Juve, Openda’yı, ligi ilk 10’da bitirmesi halinde devreye girecek zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Serie A’da 5. sırada yer alan ve 11. Udinese ile arasında 17 puan fark olan Juve için opsiyonun hayata geçmesi kesin gibi görünüyor. Siyah-beyazlılar, Belçikalı oyuncunun bonservisini alır almaz göndermek istiyor. 26 yaşındaki forvet, Tedesco’nun Belçika Milli Takımı’ndan tanıdığı bir isim.

DAVID KÂBUS GİBİ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Jonathan David ise Lille ile sözleşmesini uzatmamış ve bedelsiz olarak Juventus’a imza atmıştı. Hatta o dönem adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak Kanadalı golcü için İtalya macerası tam anlamıyla kâbus gibi geçiyor.

35 MİLYON EURO'NUN ALTINA BIRAKACAKLAR

Juve, David’i de göndermeye kararlı. İtalyan devi, Kanadalı forveti bedelsiz transfer ettiği için, 35 milyon Euro’luk piyasa değerinin çok altına yollamaya hazır.