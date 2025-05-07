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Fenerbahçe’den transferde Emiliano Martinez bombası!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Emiliano Martinez#Transfer
Fenerbahçe’den transferde Emiliano Martinez bombası
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 12:02

Gelecek sezon kadrosuna köklü bir değişime gitmesi beklenen Fenerbahçe’de kaleci konusunda da önemli bir adım atılıyor. Livakovic’in geldiği günden bu yana istikrarlı performans sergileyememesi, İrfan Can Eğribayat’ın da kalesinde tek kalmaması adına Fenerbahçe ibreyi FIFA tarafından 2 kez yılın kalecisi seçilen Emiliano Martinez’e çevirdi. İşte ayrıntılar…

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Aston Villa forması giyen yıldız file bekçisi Emiliano Martinez hakkında sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig devi, tecrübeli kaleciyi listesine aldı. İşte detaylar...

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon takımıyla 50 maça çıkan Martinez, 13 maçta kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe’den transferde Emiliano Martinez bombası

2 KEZ EN İYİ SEÇİLDİ 

2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin’in kalesini koruyan Emiliano Martinez, dev turnuvaya damgasını vurmuştu. Öte yandan Martinez, 2 kez FIFA Dünya’da Yılın Kalecisi seçildi.

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FENERBAHÇE LİSTEYE ALDI 

Sarı-Lacivertliler’den yönetimin ve Mourinho’nun geleceği tartışılırken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Dominik Livakovic’ten beklediği performansı alamayan Kanarya, yeni kaleci arayışlarına başladı. 2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin’in kalesini koruyan Emiliano Martinez, Fenerbahçe’nin öncelikli adaylarından biri oldu. Sarı-Lacivertliler’e tecrübeli kaleci için müjdeli haber geldi.

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Fenerbahçe’den transferde Emiliano Martinez bombası

LUNIN, VİLLA'YI İSTİYOR 

İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, yeni sezonda kalede değişiklik yapmayı planlıyor. Menajer Unai Emery’nin talebi doğrultusunda Bordo-Mavililer, Real Madrid’li Andiy Lunin için girişimlere başladı. Real’de Courtois’nın arkasında kalan ve as kaleci olmak isteyen Ukraynalı yıldızın Villa’ya sıcak baktığı belirtildi.

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ARABİSTAN'DAN DA TALİP VAR 

İngiliz ekibi bu transferi bitirebilirse, Martinez için gelecek teklifleri değerlendirip kendisiyle yolları ayıracak. 2 kez FIFA Dünya’da Yılın Kalecisi seçilen 32 yaşındaki file bekçisine Suudi kulüplerinin de ilgisi var.

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#Fenerbahçe#Emiliano Martinez#Transfer

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