Fenerbahçe’den transferde Emiliano Martinez bombası!

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Aston Villa forması giyen yıldız file bekçisi Emiliano Martinez hakkında sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Süper Lig devi, tecrübeli kaleciyi listesine aldı. İşte detaylar...

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 50 maça çıkan Martinez, 13 maçta kalesini gole kapattı.

2 KEZ EN İYİ SEÇİLDİ

2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin’in kalesini koruyan Emiliano Martinez, dev turnuvaya damgasını vurmuştu. Öte yandan Martinez, 2 kez FIFA Dünya’da Yılın Kalecisi seçildi.

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FENERBAHÇE LİSTEYE ALDI

Sarı-Lacivertliler’den yönetimin ve Mourinho’nun geleceği tartışılırken, transfer çalışmaları da devam ediyor. Dominik Livakovic’ten beklediği performansı alamayan Kanarya, yeni kaleci arayışlarına başladı. 2022 Dünya Kupası Şampiyonu Arjantin’in kalesini koruyan Emiliano Martinez, Fenerbahçe’nin öncelikli adaylarından biri oldu. Sarı-Lacivertliler’e tecrübeli kaleci için müjdeli haber geldi.

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LUNIN, VİLLA'YI İSTİYOR

İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, yeni sezonda kalede değişiklik yapmayı planlıyor. Menajer Unai Emery’nin talebi doğrultusunda Bordo-Mavililer, Real Madrid’li Andiy Lunin için girişimlere başladı. Real’de Courtois’nın arkasında kalan ve as kaleci olmak isteyen Ukraynalı yıldızın Villa’ya sıcak baktığı belirtildi.

ARABİSTAN'DAN DA TALİP VAR

İngiliz ekibi bu transferi bitirebilirse, Martinez için gelecek teklifleri değerlendirip kendisiyle yolları ayıracak. 2 kez FIFA Dünya’da Yılın Kalecisi seçilen 32 yaşındaki file bekçisine Suudi kulüplerinin de ilgisi var.