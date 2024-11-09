Fenerbahçe'den transfer tarihine geçecek Osimhen girişimi! Portekiz basını yazdı: Jose Mourinho istiyor, yönetim kolları sıvadı! Galatasaray...

Haberin Devamı

Sezona ligde ve Avrupa'da şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, yaptığı transferlerle de ses getirmişti. Özellikle dünyaca ünlü yıldız golcü Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan sarı kırmızılılar, psikolojik olarak da rakiplerine üstünlük sağlamayı geçmeyi başarmıştı.

Galatasaray formasını sırtına geçirdikten sonra hem takım içinde hem de taraftarlarla iyi bir uyum yakalayan Nijeryalı forvet, sergilediği performansla büyük beğeni toplamayı başardı.

YÖNETİM SATIN ALMAK İSTİYOR

Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalara başladığı iddia edilirken Napoli cephesinden açıklama gelmişti.

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Victor Osimhen ile ilgilenen birçok kulüp var. Galatasaray, 75 milyon avro net ücreti ödemezse Osimhen'i alamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Portekiz'de yayın yapan O Jogo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Victor Osimhen'i transfer etmek istediğini yazdı. Sarı lacivertlilerin böylesine büyük bir hamleye hazır olduğu ileri sürülürken, transferde ısrarcı olacakları yazıldı.

GALATASARAY'DAN DAHA YÜKSEK TEKLİF YAPACAKLAR

Haberde Fenerbahçe, Galatasaray'ın Napoli'ye yapacağı tekliften daha yüksek bir teklifle İtalyan devinin kapısını çalacağı belirtildi.

Sarı kırmızılıların bu transfer için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe'nin ise Osimhen'i kadrosuna katmak için bu rakamdan daha yüksek bir teklifle Napoli'nin kapısını çalacağı aktarıldı.

ACUN ILICALI: 'KİM OYNAYACAK'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında takımlarının forvet mevkii rotasyonunda zengin olduğunu belirterek Victor Osimhen ile ilgili yaptığı yorumda, 'Dzeko var, En Nesyri var, bir de Cenk var. Kim oynayacak?' ifadelerini kullanmıştı.

Ertem Şener ise bu soruya 'Osimhen oynayacak' yanıtını vermişti.

Haberin Devamı

SERBEST KALMA BEDELİ

Yıldız golcünün serbest kalma bedeli ise 75 milyon euro ancak Galatasaray dışında bir takım Osimhen'i Ocak ayında transfer etmek isterse bu miktar 81 milyon euroya çıkacak. Ocak ayında transferin gerçekleşmesi durumunda bu 81 milyon euronun, 6 milyon eurosu Galatasaray'a tazminat olarak ödenecek.

Eğer sarı kırmızılı ekip Osimhen'i transfer etmek isterse, zaman fark etmeksizin 75 milyon euro ödemek zorunda.

OSIMHEN: HAZİRAN'A KADAR BURADAYIM

Tottenham ağlarına iki gol gönderen Victor Osimhen’den Galatasaray taraftarlarını sevindirecek sözler sarf etti. Devre arasında takımdan ayrılabileceği konuşulan golcü futbolcu, “Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray’dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Ben Galatasaray’da çok mutluyum! ” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

8 MAÇTA 10 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Galatasaray forması altında 8 maça çıkan Victor Osimhen, bu karşılaşmalarda toplam 563 dakika sahada kaldı. Nijeryalı oyuncu, bu 563 dakikaya 6 gol ve 4 asist sığdırdı.

33 SENELİK HASRETİ BİTİRMİŞTİ

Nijeryalı oyuncu 2022/2023 sezonunda Napoli'nin 33 yıllık şampiyonluk hasretine son veren kadronun en önemli parçalarından biriydi. Takımın kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia ile muhteşem bir uyum yakalayan Osimhen, o sezon 26 gol - 5 asistlik bir performans göstermişti.