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Haber Giriş: 24.09.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den transfer sürprizi! Ercan Kara takibe alındı...

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Fenerbahçe'den transfer sürprizi! Ercan Kara takibe alındı...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Avusturya'da forma giyen gurbetçi futbolcu Ercan Kara'yı listesine aldı.

Forvet transferi için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin, Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'in 24 yaşındaki golcüsü Ercan Kara'yı da takibe aldığı bildirildi.

Başarılı futbolcu, yeni sezonda Rapid formasıyla 5 maça çıkıp 2 gol ve 4 asistle oynadı. 1,92'lik golcü için Trabzonspor'un da girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında 200 bin euro karşılığında Rapid'e transfer olan Ercan'ın bonservis değeri 800 bin euro...

Fenerbahçeden transfer sürprizi Ercan Kara takibe alındı...

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