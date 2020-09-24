Fenerbahçe'den transfer sürprizi! Ercan Kara takibe alındı...

Forvet transferi için çalışmalarını yürüten Fenerbahçe'nin, Avusturya Ligi ekiplerinden Rapid Wien'in 24 yaşındaki golcüsü Ercan Kara'yı da takibe aldığı bildirildi.

Başarılı futbolcu, yeni sezonda Rapid formasıyla 5 maça çıkıp 2 gol ve 4 asistle oynadı. 1,92'lik golcü için Trabzonspor'un da girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında 200 bin euro karşılığında Rapid'e transfer olan Ercan'ın bonservis değeri 800 bin euro...

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