Fenerbahçe'den transfer bombası! Görüşmeler başladı, gelmek istiyor

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Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşı Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı takıma katmak istiyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer için Anderson Talisca ve kulübü Al Nassr ile görüşmelerde bulunuyor.

MAAŞI 12 MİLYON EURO

Suudi ekibi Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon Euro kazanan Anderson Talisca'nın maaş dengesini bozmadan ocak ayında takıma katılması isteniyor. Anderson Talisca da Fenerbahçe'nin hamlesine ve bu görüşmelere sıcak bakıyor.

SUUDİ EKİBİNDE 86 GOL KATKISI

Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 13 milyon Euro.

2021 yılından bu yana Al Nassr'da oynayan Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı.